Paganese Bisceglie/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Paganese-Bisceglie, partita diretta dall’arbitro Francesco Raciti sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida che aprirà il programma della prima giornata del girone C nel torneo di Serie C. Di fronte una delle sorprese assolute della passata stagione, i campani capaci di qualificarsi per i play off con una squadra accreditata esclusivamente per la salvezza, e una neopromossa che dopo tanti anni torna a respirare l'aria di terza serie, i pugliesi che hanno vinto sul filo di lana lo scorso campionato di Serie D nella volata con il Trastevere, la squadra allenata dal Sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, fino ai tragici eventi del terremoto di un anno fa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Paganese-Bisceglie, sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

COME ARRIVANO

La Paganese è partita ufficialmente in questa stagione subendo un pesante rovescio a Trapani in Coppa Italia, uno zero a sei che rappresenta un campanello d'allarme, visto che la Tim Cup per i campani non era di certo l'obiettivo primario, ma aver subito una goleada contro un'altra squadra di terza serie, peraltro inserita nello stesso girone della Paganese, è un segnale da non sottovalutare. Anche il Bisceglie in Coppa Italia (ma di Serie C) ha iniziato con una sconfitta, di misura contro l'Andria, ma è arrivata poi la riscossa con il quattro a uno rifilato al Monopoli che, grazie alla differenza reti, è valso anche ai nerazzurri il passaggio al turno successivo della competizione. Certo, il campionato necessita altre verifiche e quello di Pagani è sicuramente un campo da prendere con le molle, con i padroni di casa che hanno costruito tra le mura amiche buona parte dell'ottimo campionato della stagione scorsa, conclusosi con la sconfitta nel primo turno dei play off della Serie B, obiettivo come detto insperato alla vigilia, sul campo del Cosenza.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Torre di Pagani si affronteranno queste probabili formazioni: padroni di casa in campo con Galli alle spalle di una linea a quattro difensiva schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Pavan, Acampora, Meroni e Della Corte. Terzetto titolare di centrocampo formato invece da Bensaja, Ngamba e Bernardini, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Maiorano, Negro e Talamo. Risponderà il Bisceglie con Crispino a difesa della porta, Migliavacca in posizione di terzino destro e Jurkic in posizione di terzino sinistro, con Giron e Petta al centro della difesa. I tre schierati dal primo minuto a centrocampo saranno Risolo, Lugo Martinez e Vrdoljac, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Partipilo, Montinaro e Jovanovic.

LA CHIAVE TATTICA

Il 4-3-3 sarà la scelta tattica di entrambi gli allenatori, Matrecano per la Paganese e Zavettieri per il Bisceglie. Per entrambe le squadre l'obiettivo iniziale sarà ovviamente la salvezza, con la Paganese che ha comunque voltato pagina dopo l'addio di Grassadonia, artefice del grande campionato dei campani. Il Bisceglie si riaffaccia in Serie C con entusiasmo ma con la consapevolezza di essere una matricola e dunque di dover affrontare con prudenza gli impegni contro formazioni maggiormente esperte.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

La Paganese conosce molto meglio la realtà della Serie C e i bookmaker puntano sull'esperienza e sul fattore campo per scegliere la favorita per questo match: vittoria campana quotata 1.90 da Eurobet che fissa a 3.30 la quota relativa al pareggio, mentre Paddy Power moltiplica per 4.00 l'eventualità che i pugliesi possano bagnare il loro ritorno tra i professionisti con una vittoria.

