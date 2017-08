Pagelle/ Roma Inter: fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2^ giornata - primo tempo)

Pagelle Roma Inter (LaPresse)

Ecco puntuali le pagelle di Roma Inter al 45'. Dopo un primo tempo frizzante e divertente, Roma in vantaggio sull'Inter nell'anticipo serale della 2^ giornata di campionato, grazie a Edin Dzeko! Buona l'impressione lasciata dalla squadra di Di Francesco, passata in vantaggio con il bomber della scorsa Serie A (per lui voto 7,5) al minuto 15: stop di petto e destro al volo per il bosniaco, niente da fare per Handanovic (voto 5,5), sull'assist di Nainggolan (voto 6,5). Il belga è cresciuto alla distanza, dopo una partenza a rilento, cogliendo anche un palo clamoroso nel finale. Come lui, sfortunato per questione di centimetri anche Kolarov (voto 6,5), rimbalzato sul montante al minuto 14, poco prima del gol di Dzeko. Per l'Inter sono parsi molto in difficoltà tutti i difensori, soprattutto i centrali Skriniar e Miranda (voto 5 per entrambi); in avanti solo un'occasione per capitan Icardi (voto 5,5) in tutto il primo tempo, anche se Candreva (voto 5) ha sulla coscienza una palla gol clamorosa, calciata a lato rispetto alla porta vuota, al 12°. Attese le contromosse di Spalletti a questo punto, nella ripresa, per riportare in partita l'Inter!

TOP E FLOPO DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA 7 – Merita il vantaggio, anche considerando i due legni colpiti da Kolarov e Nainggolan. Ma dietro i meccanismi sono ancora un po' legnosi...

MIGLIORE ROMA DZEKO VOTO 7,5 – In forma smagliante, alla faccia di chi punta il dito contro i centravanti di stazza, solitamente più lenti ad entrare in condizione. Perfetto nei movimenti in area e non solo

PEGGIORE ROMA J. JESUS VOTO 5,5 – Unico sotto la sufficienza, soprattutto perchè è adattato sulla destra e soffre la verve di Perisic. Ammonito, dovrà stare attento nella ripresa

VOTO INTER 5,5 – Poteva anche trovare il pari ma sarebbe stato un premio troppo ricco vista la prestazione non soddisfacente. Enormi sofferenze in difesa

MIGLIORE INTER PERISIC VOTO 6 – Dà sempre la sensazione di pericolosità quando punta l'avversario, il mismatch con Juan Jesus è la chiave di volta fin troppo ovvia per i nerazzurri

PEGGIORE INTER SKRINIAR VOTO 5 – Dopo un precampionato da protagonista in positivo, primo passaggio a vuoto. Edin Dzeko è un osso troppo duro, per quasi tutti

