Palermo Spezia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Palermo Spezia, che sarà diretta dall'arbitro Luigi Nasca, è una delle otto partite della prima giornata di Serie B 2017-2018 in programma sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, teatro della sfida tra le due squadre lo stadio Renzo Barbera sito nell'omonimo capoluogo siciliano. Per i padroni di casa si tratta di un ritorno in purgatorio, i rosanero dopo tre anni di permanenza in Serie A sono retrocessi tra i cadetti dopo un'annata assolutamente da dimenticare con un numero sproposito di cambi di allenatore: Ballardini, De Zerbi, Corini, Lopez e infine Bortoluzzi non sono riusciti a salvare una squadra completamente allo sbando, abbandonata dai tifosi e con un avvicendamento societario davvero turbolento.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Diretta tv esclusiva sulle reti di Sky Sport che anche quest'anno trasmetterà tutto il campionato di Serie B, appuntamento sul canale 252 della piattaforma satellitare in alta definizione, con l'alternativa della diretta streaming video su internet collegandosi al sito http://skygo.sky.it oppure scaricando l'omonima app per smarpthone e cellulare.

QUI PALERMO

Maurizio Zamparini aveva provato a vendere alla cordata americana capitanata da Paul Baccaglini ma l'offerta ricevuta dall'ex-patron del Venezia è stata ritenuta insufficiente e dunque il sospirato cambio di proprietà di fatto non è mai avvenuto. Adesso il Palermo prova a voltare pagina e a risalire subito nella massima categoria, per farlo la dirigenza si è rivolto a Bruno Tedino che nelle ultime due stagioni ha portato il Pordenone a un passo dalla Serie B e ha dimostrato di saper valorizzare al massimo il materiale che ha a sua disposizione. L'avventura del Palermo in Coppa Italia si è fermata al terzo turno preliminare quando i siciliani sono stati eliminati dal Cagliari dopo i calci di rigore.

QUI SPEZIA

Tante novità anche nelle file dello Spezia: Domenico Di Carlo non è più l'allenatore della squadra, dopo aver portato il club ligure ai play-off nelle ultime due stagioni, la guida tecnica è stata affidata a Fabio Gallo che lo scorso anno ha allenato il Como in Lega Pro e adesso ha deciso di lanciarsi in questa nuova sfida. L'obiettivo dello Spezia sarà sempre quello di puntare ai play-off o anche di accontentarsi di una salvezza tranquilla e di veleggiare intorno a metà classifica, sebbene i tifosi ovviamente sperano in un campionato decisamente più positivo sulla falsariga degli ultimi. Gli spezzini provengono dall'eliminazione in Coppa Italia a opera del Sassuolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Palermo di Tedino potrebbe presentarsi in campo con un 3-4-2-1, modulo che il tecnico ha sperimentato con successo nelle amichevoli estive: in porta dovrebbe esserci la conferma di Josip Posavec che già lo scorso anno in Serie A, al netto di qualche svarione più o meno clamoroso, ha dimostrato di valere più di qualcosa tra i pali; i tre centrali di difesa che completeranno la retroguardia rosanero dovrebbero essere "El Kaoutari, Bellusci e Cionek". Nella linea mediana gli esterni Aleesami e Morganella affiancheranno i centrocampisti Chochev e Gnhaoré; Coronado e Trajkovski i trequartisti che copriranno le spalle alla punta Nestorovski, l'attaccante macedone in Serie B può essere davvero in grado di fare la differenza.

Fabio Gallo ha intenzione di proporre un 3-5-2 con Bassi tra i pali che avrà il compito di non far rimpiangere Leandro Chichizola approdato al Las Palmas; a meno di ripensamenti i tre centrali di difesa saranno Terzi, Giani e Ceccaroni con i terzini De Col e Lopez che in fase difensiva andranno a coprire gli spazi nella propria trequarti ma in fase di proposizione affiancheranno i centrocampisti "Acampora, Maggiore e Sciaudone"; pochi dubbi sulla coppia d'attacco che dovrebbe essere formata dall'esperto Pablo Granoche e dal giovane David Okereke.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

I bookmaker vedono il Palermo decisamente favorito rispetto allo Spezia: su Bet365 l'1 dei padroni di casa viene valutato intorno a 1,90, cresce la quota per il risultato di parità (su Bwin l'X viene dato a 3,40), ancora più allettante la vincita in caso di 2 degli ospiti, con Unibet che offre una vincita pari a 4,40 volte la giocata. Su PaddyPower l'Under (1,67) è caratterizzato da una quota più bassa rispetto all'Over, a dimostrazione che le agenzie di scommesse on-line ritengono che questa non sarà una partita ricca di gol; infine su Betclic il risultato esatto di 1 a 0 in favore della compagine di Tedino è dato a 6,00.

