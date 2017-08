Pro Vercelli Frosinone/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live (Serie B)

Diretta Pro Vercelli Frosinone (LaPresse)

Pro Vercelli Frosinone, diretta dall’arbitro Lorenzo Illuzzi, è la partita in programma oggi sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30 presso lo Stadio Silvio Piola, valida nella 1^giornata del Campionato di Serie B 2017-2018. La partita è decisamente affascinante per vari motivi, non ultimo il fatto che sulla panchina del Frosinone siede quel Moreno Longo che l'anno scorso ha portato i piemontesi a salvarsi con largo anticipo e ad esprimere un calcio tra i migliori della Serie B. La Pro Vercelli dopo aver salutato Moreno Longo, ha deciso di affidare la conduzione tecnica a Gianluca Grassadonia, ex giocatore del Cagliari e allenatore nella scorsa annata della Paganese, una delle squadre rivelazione della Lega Pro. Il tecnico non è alla prima esperienza in cadetteria, visto che qualche anno fa è stato alla guida della Salernitana: tuttavia i pochissimi mesi trascorsi sulla panchina campana e la difficile situazione ambientale di allora fanno di quella che si appresta a vivere con la Pro Vercelli la prima vera esperienza in Serie B.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo infine che la partita tra Pro Vercelli e Frosinone attesa alle ore 20.30 per il primo turno del campionato di Serie B sarà visibile in diretta tv solo ed esclusivamente sulla piattaforma di Sky che ne ha acquisto i diritti: appuntamento quindi sul canale Sky Calcio 6 al numero 256 del telecomando della tv stilettiate. Confermata anche la diretta streaming video tramite l’app Sky Go riservata ai soli abbonati.

L’ESTATE DEI DUE CLUB

Tuttavia la stagione ufficiale della Pro Vercelli non è partita nel migliore dei modi, vista la sconfitta per 2 a 1 contro il Lecce in Coppa Italia, risultato che ha decisamente lasciato l'amaro in bocca all'ambiente, che non si aspettava di uscire così presto dalla competizione. Tuttavia le amichevoli successive e anche alcuni innesti dal mercato hanno ridato un po'di fiducia a tutto l'ambiente. Diverso il discorso per il Frosinone, che dopo la delusione dello scorso campionato ha deciso di affidarsi a Moreno Longo: la prima partita ufficiale, quella contro il Pisa in Coppa Italia, è stata positiva. Invece contro l'Udinese, sempre nella medesima competizione, è arrivata una sconfitta per 3 a 2 che ha comunque fatto capire come i ciociari stiano cercando di assimilare il credo tattico del nuovo mister. Il precampionato è stato positivo, con cinque vittorie ed una sola sconfitta, ma ora si comincia a fare sul serio e per uno scherzo del destino Moreno Longo dovrà cercare i primi punti della sua nuova avventura professionale proprio al Piola, dove ha lasciato un ottimo ricordo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Riguardo le formazioni che scenderanno in campo oggi nella prima giornata della serie B, va detto che la Pro Vercelli dovrebbe giocare con il 4-3-3 tanto caro a Grassadonia e saranno diversi i volti nuovi tra i piemontesi, a cominciare dalla difesa, dove vi sarà Nobile a difendere i pali, mentre i due centrali di difesa saranno Jidayi e Bergamelli, mentre sulle fasce ci saranno Germano e Mammarella, con quest'ultimo pronto per un'altra stagione da protagonista. In mediana l'esperienza di Vives, unita ai volti nuovi di Ghiglione e Firenze formerà il trio scelto dal tecnico, mentre in avanti Bianchi e Vajushi formeranno insieme al nuovo arrivato Polidori il tridente d'attacco. Proprio Polidori, arrivato dal Pescara e autore di 10 goal nell'ultima Lega Pro, è l'ultimo colpo di mercato della società piemontese. Ol Frosinone targato Longo giocherà invece con il 3-4-1-2 e avrà Bardi tra i pali, mentre la difesa sarà la stessa dello scorso anno, essendo composta dall'ex Cagliari Ariaudo, da Terranova e da Brighenti. In mediana ci sono invece alcune novità, visto che ci saranno Maiello e Beghetto come centrali, mentre Paganini e Sammarco agiranno sulle fasce. Dietro le due punte, che così come lo scorso anno saranno Dionisi e Ciofani, agirà il nuovo arrivato Ciano.

QUOTE E PRONOSTICO

Andando a vedere le sensazioni dei bookmakers, va detto che il Frosinone parte leggermente favorito, visto che una sua vittoria è quotata a 2,35 volte l'eventuale cifra scommessa. Una vittoria dei piemontesi viene invece quotata a 3,25 volte l'eventuale cifra giocata. Un pareggio è invece pagato, sempre dalla Snai, a 3,10 volte la scommessa effettuata.

