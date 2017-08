Probabili formazioni/ Chievo Lazio: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Chievo Lazio, Serie A (Foto LaPresse)

Chievo Lazio si gioca al Bentegodi ed è una delle partite nel programma della seconda giornata di Serie A 2017-2018: si parte alle ore 20:45 di domenica 27 agosto. Il primo turno del campionato ha regalato alle due squadre risultati diversi e inaspettati: se il Chievo è partito alla grande vincendo in casa dell’Udinese e mettendo in cascina punti importanti per la salvezza, la Lazio che aveva messo in bacheca la Supercoppa ha steccato in casa, facendosi fermare sullo 0-0 dalla neopromossa Spal. Già dietro in classifica rispetto alle big, Simone Inzaghi ha ora bisogno dei tre punti per riprendere la marcia ed evitare che si apra una sorta di mini-crisi interna. Studiamo allora le possibili scelte dei due allenatori per domani sera, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Chievo-Lazio.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Chievo Lazio è disponibile in diretta tv sulla televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Calcio 3 - per questo canale bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio) e sul digitale terrestre a pagamento (il canale è Premium Calcio 1).

FORMAZIONI CHIEVO: LE SCELTE DI MARAN

Senza Meggiorini, Rolando Maran non ha il problema di dover scegliere tra lui e Pucciarelli: l’ex Empoli ha il posto garantito come partner offensivo di Inglese, che ha già timbrato il cartellino la scorsa settimana. Alle loro spalle l’altro matchwinner della Dacia Arena, quel Valter Birsa da cui passeranno molte delle fortune del Chievo in questa stagione. La formazione dei clivensi non porta sorprese: è la stessa dello scorso anno, con Lucas Castro e Perparim Hetemaj che presidiano la zona centrale del campo posizionandosi sulle mezzali, con Radovanovic che come sempre sarà il perno centrale a protezione della difesa e adibito anche all’impostazione della manovra. In difesa volti conosciuti: quelli di Cacciatore e Gobbi che saranno i terzini, quelli di Gamberini e Dainelli che al momento sono favoriti sullo sloveno Bostjan Cesar, quello di Sorrentino che sarà schierato tra i pali. Non c’era del resto bisogno di cambiare granchè visto il buon campionato giocato dal Chievo lo scorso anno.

FORMAZIONI LAZIO: I DUBBI DI INZAGHI

Anche la Lazio non presenta grosse novità; dovrebbe però tornare in campo Lucas Leiva, che si era infortunato nel corso della Supercoppa Italiana e che sarà schierato come cardine di un centrocampo nel quale Parolo e Luis Alberto potrebbero giostrare come mezzali. L’idea di Simone Inzaghi è quella di schierarsi con la difesa a tre: Wallace e Radu (favorito su Bastos) saranno ai lati di De Vrij, sempre più leader del reparto a protezione di Strakosha. Ci sarà ovviamente anche Milinkovic-Savic, che però in questa stagione dovrebbe avere un ruolo più vicino alla porta; il giovane serbo dovrebbe a tutti gli effetti essere il partner offensivo di Ciro Immobile, partendo chiaramente qualche passo indietro. In questo senso al momento Inzaghi deve fare a meno di Felipe Anderson che soffre di una contrattura muscolare; non ce la fa nemmeno Lombardi, titolare una settimana fa ma oggi ai box per una distorsione alla caviglia. Sulle corsie Basta e Lulic partono in vantaggio, ma attenzione a Jordan Lukaku.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 18 Gobbi; 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 P. Hetemaj; 23 Birsa; 20 Pucciarelli, 45 Inglese

A disposizione: 90 Seculin, 14 Bani, 12 B. Cesar, 2 Jaroszynski, 27 Depaoli, 4 N. Rigoni, 77 Bastien, 7 Garritano, 10 Gaudino, 31 Pellissier, 22 A. Rodriguez

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: -

Indisponibili: Meggiorini

LAZIO (3-5-1-1): 1 Strakosha; 13 Wallace, 3 De Vrij, 26 Radu; 8 Basta, 16 Parolo, 6 Lucas Leiva, 18 Luis Alberto, 19 Lulic; 21 S. Milinkovic-Savic; 17 Immobile

A disposizione: 55 Vargic, 23 Guerrieri, 77 Marusic, 4 Patric, 15 Bastos, 5 J. Lukaku, 96 Murgia, 88 D. Di Gennaro, 20 Caicedo, 29 Palombi

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Lombardi, Felipe Anderson

