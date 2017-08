Probabili formazioni/ Crotone Verona: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Crotone Verona, Serie A (Foto LaPresse)

Crotone Verona è una partita già molto delicata per la salvezza: domenica 27 agosto alle ore 20:45 gli squali giocano ancora allo Scida per la richiesta del Cagliari che sta ultimando i lavori del suo stadio, e che ha condizionato il calendario nelle prime giornate. In questo secondo turno il Crotone, reduce dalla sconfitta contro il Milan, se la vede con un Verona neopromosso che allo stesso modo ha perso in casa contro una big (il Napoli). Riscatto per due dunque, e come detto punti pesanti in palio. Aspettando il calcio d’inizio della sfida, andiamo a vedere come le due squadre potrebbero essere schierate dai due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Crotone Verona.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Crotone Verona è disponibile in diretta tv sulla televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Calcio 5 - per questo canale bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio) mentre non sarà trasmessa sul digitale terrestre a pagamento.

FORMAZIONI CROTONE: I DUBBI DI NICOLA

C’è subito un problema per Davide Nicola, che ha perso Ceccherini per squalifica: il sostituto potrebbe essere Ajeti, arrivato dal Torino. Al suo fianco giocherà Leandro Cabrera e per il resto la formazione del Crotone non dovrebbe cambiare: anche l’anno scorso Nicola ha dimostrato di credere poco nel turnover, lavorando su un undici più o meno fisso che alla fine gli ha regalato la salvezza. Squadra peraltro molto simile a quella odierna: cambiano due o tre giocatori, al posto di Crisetig al centro del campo c’è Mandragora (arrivato dalla Juventus) mentre nel ruolo di prima punta, partito Falcinelli, è tornato Ante Budimir. A destra in difesa Faraoni ha rilevato Rosi, ma per il resto sembra di vedere il Crotone di un anno fa: Cordaz in porta con Martella sulla corsia sinistra, Rohden e Stoian a presidiare le fasce a centrocampo dove ancora una volta Barberis è il giocatore adibito agli inserimenti senza palla, Trotta invece sarà la seconda punta che accompagnerà il lavoro di Budimir. Da valutare i possibili ingressi dalla panchina, per esempio quello del giovane Crociata arrivato dal Milan.

FORMAZIONI VERONA: LE SCELTE DI PECCHIA

Fabio Pecchia lavora sempre sul 4-3-3 ma questa volta Pazzini dovrebbe trovare spazio dal primo minuto: si va dunque a delineare il tridente che, al netto dell’addio di Antonio Cassano, l’allenatore aveva in mente per questo campionato. Sugli esterni infatti giocheranno Cerci e Verde, che daranno tanta qualità a un reparto che però dovrà anche essere supportato dal centrocampo. Dove i piedi buoni non mancano: Buchel potrebbe essere schierato in posizione di regista al centro della linea, sul centrodestra l’instancabile Romulo che garantirà piede aggiunto alla fase offensiva mentre dall’altra parte agirà Bessa, che nasce trequartista ma si è saputo riciclare in una mezzala di grande qualità (senza perdere il vizio del gol). Per quanto riguarda la difesa, Bianchetti è ancora ai box: al centro dovrebbero giocare Alex Ferrari e l’ex Udinese Heurtaux, con l’esperto Caceres che appare favorito per la corsia destra e Souprayen senza rivali dall’altra parte. In porta Nicolas.

IL TABELLINO

CROTONE (4-4-2): 1 Cordaz; 37 Faraoni, 93 Ajeti, 44 Cabrera, 87 Martella; 6 Rohden, 38 Mandragora, 10 Barberis, 5 Stoian; 17 Budimir, 29 Trotta

A disposizione: 3 M. Festa, 78 Viscovo, 31 Sampirisi, 23 Dussenne, 13 Izco, 89 Crociata, 14 Suljic, 9 Nalini, 28 Borello, 11 Kragl, 99 Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: Ceccherini

Indisponibili: Tonev

VERONA (4-3-3): 1 Nicolas; 28 A. Ferrari, 26 Caceres, 75 Heurtaux, 18 Souprayen; 2 Romulo, 77 Buchel, 24 Bessa; 10 Cerci, 11 Pazzini, 9 Verde

A disposizione: 17 Silvestri, 40 F. Coppola, 12 Ant. Caracciolo, 97 Fellcioli, 8 Fossati, 5 B. Zuculini, 4 Laner, 20 Zaccagni, 27 Valoti, 37 Bearzoti, 23 Fares

Allenatore: Fabio Pecchia

Squalificati: -

Indisponibili: Brosco, Bianchetti, F. Zuculini

© Riproduzione Riservata.