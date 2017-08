Probabili formazioni/ Fiorentina-Sampdoria: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Pioli, allenatore della Fiorentina - LaPresse

Alle ore 20:45 di questa sera, in diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, di scena la sfida fra i padroni di casa della Fiorentina e gli ospiti della Sampdoria. Una partita già importante per la Viola, visto che viene dalla disfatta di San Siro contro l’Inter, anche se per certi versi annunciata. La compagine fiorentina ha dato vita del resto ad un calciomercato di smobilitazione, in cui ha perso giocatori fondamentali come Bernardeschi, Borja Valero, Vecino e per ultimo Kalinic. Situazione diametralmente opposta in casa Sampdoria che invece viene dalla vittoria, seppur sofferta, contro il Benevento per due reti a uno. Protagonista assoluto il bomber sempreverde, Fabio Quagliarella, autore di una doppietta che lo ha scagliato ai vertici della classifica cannonieri della Serie A insieme al collega Mauro Icardi. Andiamo quindi a vedere le probabili formazioni alla vigilia di Fiorentina-Sampdoria.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

La sfida delle ore 20:45 dell’Artemio Franchi di domani sera, sarà visibile in diretta tv, ovviamente solo a pagamento. Per assistere al match Fiorentina-Sampdoria, bisognerà disporre di un abbonamento a Sky Sport o a Premium Sport; nel primo caso, il canale dedicato sarà Sky Calcio 4, nel secondo caso, Premium Calcio 2. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il match in questione in diretta streaming, comodamente attraverso il vostro personal computer, tablet o smartphone. Per gli abbonati a Sky basterà far partire l’applicazione Sky Go, mentre per gli amici di Premium, bisognerà utilizzare Premium Play.

FORMAZIONI FIORENTINA: CHIESA TITOLARE

Andiamo a vedere quali dovrebbero essere le scelte di mister Pioli per la partita in programma domenica sera. Spazio ad un probabile 4-2-3-1 con qualche piccolissima novità rispetto alla sfida contro l’Inter di una settimana fa. Dovrebbe infatti partire dal primo minuto il giovane talento Federico Chiesa, che lascerà così la panchina per sfidare fin da subito la squadra blucerchiata. In porta andrà Sportiello, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro che dovrebbe essere composta da Tomovic a destra con Olivera a sinistra, mentre in mezzo i due centrali che saranno Pezzella e Astori. A centrocampo, linea mediana occupata dalla coppia Veretout e Sanchez, dietro alla trequarti che invece sarà occupata da Chiesa sulla destra con Benassi sul versante mancino, e in mezzo, nella classica posizione di numero 10, spazio a Eysseric, schierato a ridosso della prima punta, il talento Simeone Junior. Continua ad essere assente per infortunio Saponara, nessun giocatore squalificato in casa Viola.

FORMAZIONI SAMPDORIA: TORNA VIVIANO

Vediamo quindi le formazioni della Sampdoria, che ricordiamo, viene dal successo all’esordio col Benevento fra le mura di casa. Rispetto all’undici sceso in campo al Marassi, si dovrebbe vedere una sola novità, con Giampaolo che dovrebbe infatti gettare nella mischia dal primo minuto Viviano, con il portiere Puggioni che si riaccomoda quindi in panchina. Il numero uno della Samp si schiererà dietro ad una retroguardia a quattro composta da Sala sulla corsia di destra con Pavlovic a sinistra, mentre in mezzo i due centrali che saranno Silvestre e Regini. A centrocampo, la cabina di regia sarà affidata ai piedi di Torreira, con il supporto dei due interni, Barreto e Praet. Infine il tridente d’attacco, con Ramirez a fare da cerniera fra i due reparti, dietro alla coppia d’attacco formata da Quagliarella e Caprari. Nessuno squalificato anche fra le fila della Sampdoria, assente il solo terzino sinistro brasiliano Dodò.

IL TABELLINO

FIORENTINA (4-2-3-1): Sportiello; Tomovic, Pezzella, Astori, Maxi Olivera; Veretout, Sanchez; Chiesa, Eysseric, Benassi; Simeone. All. Pioli

A disposizione: Dragowski, Cerofolini, Biraghi, Hugo Dias, Milenkovic, Bruno Gaspar, Hristov, Badelj, Cristoforo, Hagi, Babacar, Zekhnini

Indisponibili: Saponara

Squalificati: -

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviani; Sala, Silvestre, Regini, Pavlovic; Barreto, Torreira, Praet; Ramirez; Caprari, Quagliarella. All: Giampaolo.

A disposizione: Tozzo, Bereszynski, Ferrari, Murru, Capezzi, Verre, Alvarez, Kownacki

Indisponibili: Dodò

Squalificati: -

