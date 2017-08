Probabili formazioni/ Genoa Juventus: quote, le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Genoa Juventus, Serie A (Foto LaPresse)

Genoa Juventus va in scena sabato 26 agosto alle ore 18 ed è uno dei due anticipi con cui inizia la seconda giornata della Serie A 2017-2018. Massimiliano Allegri vuole una seconda vittoria per confermarsi a punteggio pieno in campionato, arrivare al meglio alla sosta e mettere fieno in cascina prima che inizi la Champions League; Ivan Juric cerca invece il primo successo dopo aver pareggiato sul campo del Sassuolo, sapendo che anche qui possono arrivare punti importanti per la salvezza. Andiamo allora a vedere come i due allenatori potrebbero far giocare le loro squadre, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Genoa Juventus.

PRONOSTICO E QUOTE: LE SCOMMESSE

Per Genoa Juventus, seconda giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto quanto segue: il segno 1 (vittoria Juventus) vale 9,25; il segno X (pareggio) ha una quota di 4,50 mentre il segno 2 (vittoria Juventus) vi farebbe guadagnare 1,38 volte la cifra messa sul piatto per la giocata.

FORMAZIONI GENOA: I DUBBI DI JURIC

Lapadula non dovrebbe farcela, e al massimo andrà in panchina: senza l’attaccante su cui ha impostato il suo tridente offensivo, Ivan Juric giocherà probabilmente con la coppia formata da Galabinov e Pandev, con Taarabt che dunque dovrebbe agire nel ruolo di trequartista avendo comunque facoltà di allargarsi sull’esterno. Alle spalle di questo reparto offensivo il solito centrocampo del tecnico croato: c’è la qualità delle giocate di Miguel Veloso, un fattore anche sui calci piazzati, e c’è la quantità di Andrea Bertolacci che alla Juventus aveva già segnato, quando vestiva la maglia del Lecce (ormai più di cinque anni fa) sfruttando una papera di Buffon. Sulle corsie invece ci saranno Lazovic e Diego Laxalt, due motorini che non si fermano mai ma che dovranno anche essere bravi nella fase difensiva; a proposito di questo, l’assenza di Spolli limita le scelte di Juric che dovrebbe quindi mandare in campo Rossettini come centrale, mentre Biraschi e Gentiletti faranno da supporto. Il portiere sarà Mattia Perin.

FORMAZIONI JUVENTUS: LE SCELTE DI ALLEGRI

Davanti a Gigi Buffon, la Juventus schiera ancora Rugani e Chiellini: il lucchese sembra aver scalato le gerarchie di Massimiliano Allegri e, per caratteristiche, è più adatto di Benatia per sostituire il partente Bonucci. Il marocchino resta comunque in ballottaggio, così come De Sciglio si giocherà un posto con Lichtsteiner per la corsia destra; dall’altra parte invece Alex Sandro non ha rivali, a centrocampo ci sono dubbi maggiori che riguardano innanzitutto il modulo. Allegri infatti potrebbe giocare a tre: dentro Matuidi dal primo minuto, con Pjanic in cabina di regia (anche perché Marchisio è out) e Khedira che questa volta dovrebbe partire titolare, andando a occupare la mezzala di destra. Con questo nuovo schema ci sarebbe il tridente offensivo: si va verso la prima da titolare per Douglas Costa, con Dybala schierato largo a sinistra (almeno in partenza) e Higuain attaccante centrale. L’alternativa, 4-2-3-1 a parte, è quella di giocare con le due prime punte: nel caso, Mandzukic al fianco del Pipita e Dybala comunque favorito su Douglas Costa come trequartista.

IL TABELLINO

GENOA (3-4-2-1): 1 Perin; 14 Biraschi, 13 Rossettini, 3 Gentiletti; 22 Lazovic, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 93 Diego Laxalt; 11 Taarabt; 19 Pandev, 16 Galabinov

A disposizione: 23 Lamanna, 38 Zima, 87 Zukanovic, 20 Rosi, 40 Omeonga, 30 L. Rigoni, 18 Migliore, 9 Centurion, 17 Palladino, - Salcedo Mora

Allenatore: Ivan Juric

Squalificati: Izzo

Indisponibili: Spolli, Lapadula

JUVENTUS (4-3-3): 1 Buffon; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 10 Dybala

A disposizione: 23 Szczesny, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 4 Benatia, 22 Asamoah, 30 Bentancur, 27 Sturaro, 7 Cuadrado, 33 Bernardeschi, 17 Mandzukic, 34 Kean

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca

