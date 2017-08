Probabili formazioni/ Milan Cagliari: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Milan Cagliari, Serie A (Foto LaPresse)

La 2^ giornata della Serie A 2017/2018 propone un Milan Cagliari tutto da gustare a San Siro. Da una parte i rossoneri di Montella, desiderosi di continuare a volare sulle ali dell'entusiasmo dopo aver esordito con una vittoria in campionato allo Scida contro il Crotone, dall'altra i sardi, che dopo aver impatto allo Stadium contro la Juventus non hanno alcuna intenzione di ritrovarsi a quota 0 punti dopo due partite. Certo per mister Rastelli, ancora in attesa degli ultimi rinforzi dal mercato, non sarà facile contrastare la forza d'urto di una rinnovata corazzata rossonera, che proverà a dare il massimo per non steccare la prima ufficiale in campionato alla Scala del Calcio. Ma allora cosa dobbiamo attenderci da questa sfida tra Milan e Cagliari? Proviamo a farci un'idea al riguardo andando a studiare le probabili formazioni di Milan Cagliari.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Milan Cagliari sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare (Sky Sport 1 e Sky Calcio 1, in questo secondo caso bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio) e sui canali del digitale terrestre a pagamento, nello specifico su Premium Sport e Premium Sport HD).

FORMAZIONI MILAN: LE SCELTE DI MONTELLA

Chiamato a gestire un turnover strategico dopo un avvio di stagione caratterizzato dalla presenza dei preliminari di Europa League, Vincenzo Montella contro il Cagliari schiererà la formazione tipo. In attesa di capire come e se prenderà vita il progetto 3-5-2, si torna al classico 4-3-3, con Bonucci al centro della difesa che potrebbe essere affiancato ancora una volta da Zapata per non sovraccaricare il rientro di Romagnoli. In porta, ovviamente, Gigio Donnarumma è intoccabile, mentre sulle fasce Conti e Ricardo Rodriguez sono favoriti nei ballottaggi con Abate e Antonelli. Sulla mediana l'intoccabile è Kessié, mentre Montolivo dovrebbe aver scavalcato Locatelli nelle gerarchie dell'Aeroplanino riappropriandosi delle chiavi del centrocampo in attesa di Biglia. Calhanoglu prova a fare il Bonaventura, mentre il tridente offensivo sarà composto con ogni probabilità da Suso, Borini e André Silva. Il neo-acquisto Nikola Kalinic è destinato a subentrare a partita in corso.

FORMAZIONI CAGLIARI: LE SCELTE DI RASTELLI

Dopo aver sprecato più di un'occasione all'esordio, il Cagliari di Rastelli ci riprova contro il Milan a conquistare i primi punti dell'anno in classifica. Per farlo si affida ad una novità di modulo, sperimentando a San Siro il 4-3-1-2. In difesa, davanti all'uomo-Cragno, da destra verso sinistra dovrebbero agire Padoin, Pisacane (già a segno contro il Milan), Andreolli e Capuano. Centrocampo a 3 che vedrà la presenza di Cigarini come vertice basso, con Barella e Ionita nel ruolo di mezzeali a cercare di alternare una fase di contenimento delle sortite milaniste ad una più propositiva. Dicevamo del modulo con il trequartista: a fungere da raccordo tra centrocampo e attacco sarà Joao Pedro, che dovrà cercare di eludere soprattutto la ferrea marcatura di Kessié. In avanti si preannuncia una bocciatura per Cop: al suo posto promosso l'inossidabile Sau dal primo minuto. Accanto a lui il sempre imprevedibile Farias.

IL TABELLINO

MILAN (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 12 A. Conti, 19 Bonucci, 17 C. Zapata, 68 Ri. Rodriguez; 79 Kessie, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 9 André Silva, 11 Borini

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 29 Paletta, 22 Musacchio, 31 Antonelli, 2 Calabria, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 63 Cutrone, 7 Kalinic

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Lucas Biglia, Bonaventura

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 20 Padoin, 19 Pisacane, 3 Andreolli, 24 M. Capuano; 18 Barella, 8 Cigarini, 21 Ionita; 10 Joao Pedro; 17 Farias, 25 Sau

A disposizione: 26 Crosta, 29 Daga, 23 Ceppitelli, 13 Romagna, 12 Miangue, 4 Dessena, 16 Faragò, 7 Cossu, 9 Giannetti, 90 Duje Cop

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: -

