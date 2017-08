Probabili formazioni/ Napoli Atalanta: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Napoli Atalanta, Serie A (Foto LaPresse)

Napoli Atalanta è una delle partite più interessanti nella seconda giornata della Serie A 2017-2018: si gioca domenica 27 agosto alle ore 20:45 e la sfida è già importante, perchè i partenopei possono confermarsi a punteggio pieno dopo aver centrato i gironi di Champions League mentre la Dea, sconfitta in casa dalla Roma, fronteggia la possibilità di avere zero punti dopo le prime due giornate (anche se era successo lo scorso anno e poi sappiamo come sono andate le cose). Intanto, nell’attesa che le due squadre scendano in campo, andiamo a vedere come gli allenatori potrebbero schierare le loro squadre analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Atalanta.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Napoli Atalanta è disponibile in diretta tv sulla televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Calcio 2 - per questo canale bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio) e sul digitale terrestre a pagamento (i canali sono Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD).

FORMAZIONI NAPOLI: LE CERTEZZE DI SARRI

Da valutare alcune scelte nella formazione del Napoli: sicuramente in difesa vedremo Maggio per la squalifica di Hysaj, mentre Mertens potrebbe essere ancora in panchina avendo giocato a Nizza nonostante un pestone al piede. La partita dell’Allianz Riviera condiziona ovviamente le scelte di Maurizio Sarri: nel solito balletto di centrocampo sembra che Zielinski sia certo del posto a scapito di Allan, mentre per il ruolo di regista Jorginho se la gioca comunque con Amadou Diawara, anche se in questo momento il guineano appare favorito. Davanti ovviamente non ci saranno sostituzioni: a parte la staffetta Milik-Mertens è tutto confermato, con Callejon e Lorenzo Insigne che occuperanno gli esterni. Anche in difesa ci aspettiamo che sia confermato lo status quo, dunque Raul Albiol e Koulibaly dovrebbero formare la coppia centrale con Ghoulam a sinistra. In porta ci sarà Pepe Reina: è tentato dal Psg ma non dovrebbero esserci i tempi tecnici per chiudere l’operazione.

FORMAZIONI ATALANTA: I DUBBI DI GASPERINI

Nella formazione dell’Atalanta dovremmo ritrovare Caldara e Spinazzola: il primo sta meglio e dovrebbe scalzare Palomino dal centro della difesa, per quanto riguarda il secondo è ormai chiusa la possibilità di tornare subito alla Juventus e dunque Gian Piero Gasperini dovrebbe schierarlo dal primo minuto senza problemi. I cambi rispetto alla sconfitta contro la Roma dovrebbero essere solo questi: anche Gosens va in panchina, mentre per la corsia destra sembra che Hateboer sia il sostituto naturale di Andrea Conti, che ha lasciato Bergamo per accasarsi al Milan. C’è nu leggero dubbio su chi tra Kurtic e Ilicic debba giocare sulla trequarti: nel ballottaggio tutto sloveno a spuntarla dovrebbe comunque essere il primo, con l’ex della Fiorentina che prosegue gradualmente il suo inserimento nella squadra (e con Kurtic sicuramente la squadra è più bilanciata). Petagna e Alejandro Gomez formano la coppia offensiva ormai rodatissima, mentre in mezzo al campo ci saranno Freuler e Cristante; Rafa Toloi e Andrea Masiello completano la difesa davanti a Etrit Berisha.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): 25 Reina; 11 Maggio, 33 Raul Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam; 20 Zielinski, 42 A. Diawara, 17 Hamsik; 7 Callejon, 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 22 Sepe, 1 Rafael C., 19 Ni. Maksimovic, 21 Chiriches, 6 Mario Rui, 3 Strinic, 5 Allan, 8 Jorginho, 30 Rog, 15 Giaccherini, 37 Ounas, 14 Mertens

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: Hysaj

Indisponibili: -

ATALANTA (3-4-1-2): 1 E. Berisha; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 A. Masiello; 33 Hateboer, 11 Freuler, 4 Cristante, 37 Spinazzola; 27 Kurtic; 29 Petagna, 10 A. Gomez

A disposizione: 91 Gollini, 31 F. Rossi, 95 Bastoni, 6 Palomino, 21 Castagne, 15 De Roon, 88 Schmidt, 8 Gosens, 7 Orsolini, 72 Ilicic, 20 Vido, 9 Cornelius

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.