Probabili formazioni/ Roma Inter: quote, le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Roma Inter inaugura le grandi sfide della Serie A 2017-2018: siamo alla seconda giornata e si gioca sabato 26 agosto alle ore 20:45. Arriva subito il ritorno a casa di Luciano Spalletti, il cui passaggio dai giallorossi ai nerazzurri è storia di qualche mese fa ma non ha ancora smesso di far parlare; entrambe le squadre intanto hanno vinto all’esordio in campionato, ora vanno a caccia di altri punti importanti sapendo che questa sfida potrebbe diventare un testa a testa per la zona Champions League o addirittura per lo scudetto. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le scelte dei due allenatori, leggendo in maniera approfondita quelle che sono le probabili formazioni di Roma-Inter.

PRONOSTICO E QUOTE: LE SCOMMESSE

Per Roma Inter, seconda giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto quanto segue: il segno 1 (vittoria Roma) vale 2,30; il segno X (pareggio) ha una quota di 3,40 mentre il segno 2 (vittoria Inter) vi farebbe guadagnare 3,05 volte la cifra messa sul piatto per la giocata.

FORMAZIONI ROMA: I PROBLEMI DI DI FRANCESCO

Il campionato è appena iniziato e Eusebio Di Francesco ha già grossi problemi: Florenzi potrebbe farcela per la panchina ma non per andare in campo, e gli infortuni di Bruno Peres e Nura si aggiungono all’indisponibilità di Karsdorp. Tradotto: non ci sono terzini destri di ruolo. Il tecnico vaglia l’ipotesi di spostare Manolas sulla corsia, opzione più facilmente percorribile rispetto al passaggio alla difesa a tre; dunque Fazio ritrova una maglia da titolare al fianco di Juan Jesus, mentre a sinistra altra occasione per Kolarov (in gol all’esordio) anche per l’infortunio di Emerson Palmieri. In mezzo Gonalons dovrà aspettare il suo turno, così come Lorenzo Pellegrini: al momento non ci sono margini per scalzare dalla formazione titolare De Rossi, nè Kevin Strootman che dovrebbe restare a Trigoria dopo le voci di un imminente passaggio alla Juventus (attenzione però: il calciomercato non è concluso). In attacco il ballottaggio aperto è quello tra Defrel ed El Shaarawy: la sensazione è che Di Francesco voglia puntare ancora sul francese che conosce molto bene, il Faraone contende una maglia anche a Perotti che però è in ampio vantaggio. Al centro del tridente ovviamente agirà Edin Dzeko.

FORMAZIONI INTER: LE CERTEZZE DI SPALLETTI

Luciano Spalletti ha sicuramente meno dubbi rispetto al suo collega: la sua Inter ha funzionato molto bene contro la Fiorentina e l’idea ovviamente è quella di riproporre lo stesso undici. Aspettando Joao Cancelo, che dovrebbe comunque essere portato in panchina, sulla destra agirà ancora D’Ambrosio con Nagatomo dall’altra parte; la coppia centrale formata da Miranda e Skriniar dà già garanzie e non sarà modificata. Anche a centrocampo si gioca come domenica scorsa: gli ex della Fiorentina Borja Valero e Matias Vecino hanno un’ottima intesa e per il momento relegano in panchina Gagliardini, il sacrificato di questo inizio di stagione che però avrà spazio nel prosieguo degli impegni. A formare la batteria degli esterni a supporto di Mauro Icardi, che deve sfatare il tabù dell’Olimpico (non ha mai segnato in questo stadio), saranno come sempre Candreva e Perisic: il croato, in odore di cessione, ha fornito grandi risposte nella prima di campionato. Lo stesso si può dire, anzi si deve dire, per Brozovic che è ancora il favorito per giocare come trequartista. Joao Mario scalpita in panchina, ma a oggi il portoghese deve accettare di essere un’alternativa di lusso (eventualmente anche per la zona mediana). Almeno due dei giocatori a disposizione (Jovetic e Gabigol) potrebbero partire entro la fine del calciomercato.

IL TABELLINO

ROMA (4-3-3): 1 Alisson; 44 Manolas, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov; 4 Nainggolan, 16 Di Rossi, 6 Strootman; 23 Defrel, 9 Dzeko, 8 Perotti

A disposizione: 28 Skorupski, 18 Lobont, 24 Florenzi, 2 Castan, 15 Hector Moreno, 30 Gerson, 21 Gonalons, 7 Lo. Pellegrini, 17 Cengiz Under, 92 El Shaarawy

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Bruno Peres, Karsdorp, Nura, Emerson P.

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 25 Miranda, 37 Skriniar, 55 Nagatomo; 20 Borja Valero, 11 Matias Vecino; 87 Candreva, 77 Brozovic, 44 Perisic; 9 Icardi

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Cancelo, 15 Ansaldi, 23 Ranocchia, 29 Dalbert, 5 Gagliardini, 10 Joao Mario, 96 Gabigol, 23 Eder, 8 Jovetic, 99 Pinamonti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: -

