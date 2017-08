Probabili formazioni/ Spal Udinese: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Spal Udinese, Serie A (Foto LaPresse)

Spal Udinese rappresenta, nella seconda giornata della Serie A 2017-2018, il ritorno a casa degli estensi: dopo 49 anni il Mazza ospita una partita interna della Spal nel massimo campionato. Archiviato lo splendido pareggio sul campo della Lazio, la neopromossa con doppio salto dalla Lega Pro affronta ora l’Udinese, con la possibilità di rimanere imbattuta e vivere aria di alta classifica. I friulani hanno steccato l’esordio facendosi battere dal Chievo alla Dacia Arena, e dunque sono a caccia di risposte e riscatto. Nell’attesa che la partita prenda il via domenica sera (ore 20:45), andiamo subito a vedere come i due tecnici potrebbero schierare sul campo le loro squadre, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Spal Udinese.

COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV

Spal Udinese è disponibile in diretta tv sulla televisione satellitare a pagamento (nello specifico Sky Calcio 6 - per questo canale bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio) mentre non sarà trasmessa sul digitale terrestre a pagamento.

FORMAZIONI SPAL: LE SCELTE DI SEMPLICI

A Ferrara è arrivato Borriello: l’esperto attaccante partenopeo dovrebbe essere subito titolare, con Paloschi al suo fianco e Antenucci che potrebbe non andare nemmeno in panchina, visto che prima del 31 agosto potrebbe salutare la compagnia. Floccari rimane la valida alternativa per l’attacco, mentre il centrocampo sarà a cinque: sulle corsie dovrebbero agire Manuel Lazzari e Filippo Costa, con Viviani che invece agirà da regista portando tanta qualità a una Spal che avrà bisogno di far girare la palla con costanza. A dare una mano in questo senso penserà capitan Mora; dall’altra parte, sulla mezzala destra, attenzione alla capacità di Schiattarella di concludere da fuori. In difesa invece non dovrebbero esserci grossi dubbi, anche se Gasparetto e Salamon restano in ballottaggio con Cremonesi e Vaisanen per avere spazio nel terzetto che giocherà dal primo minuto; in porta invece giocherà Alfred Gomis, che per il momento vince con il giovane Marchegiani un ballottaggio che dovrebbe essere risolto dopo la sosta dal rientro di Meret.

FORMAZIONI UDINESE: I DUBBI DI DELNERI

Gigi Delneri ritrova Danilo e Perica: i due dovrebbero partire subito titolari nella formazione anti-Spal, che sarà schierata ancora con il 4-3-3. Chi farà spazio ai rientranti? In difesa il candidato principale a stare in panchina è Angella (mentre dovrebbe essere confermato Nuytinck), in attacco invece possibile che a rimanere fuori sia Lasagna, che rimane comunque in ballottaggio per una maglia. Perica dunque guiderà un tridente nel quale Thereau giocherà come esterno sinistro, dall’altra parte invece conferma per Rodrigo Del Paul che rimane favorito su Ryder Matos. Il resto della squadra non dovrebbe cambiare: Molla Wague agirà da terzino destro con Pezzella dall’altra parte, in mezzo al campo invece l’islandese Hallfredsson si occuperà della cabina di regia con Sekho Fofana e Jankto che saranno molto pericolosi avendo ottimi tempi di inserimento (il francese inoltre può sfruttare il tiro da fuori). A mettere in crisi le scelte di Delneri sono ovviamente Valon Behrami, che potrebbe portare dinamismo in mediana, e le qualità di Balic che potrebbe avere uno spazio nel secondo tempo.

IL TABELLINO

SPAL (3-5-2): 1 A. Gomis; 15 Vaisanen, 6 Cremonesi, 23 Vicari; 29 M. Lazzari, 20 Mora, 77 Viviani, 28 Schiattarella, 33 F. Costa; 22 Borriello, 43 Paloschi

A disposizione: 92 G. Marchegiani, 17 Poluzzi, 5 Gasparetto, 21 Salamon, 14 Mattiello, 11 L. Rizzo, 18 Schiavon, 12 Pa Konate, 9 F. Bonazzoli, 7 Antenucci, 10 Floccari

Allenatore: Leonardo Semplici

Squalificati: -

Indisponibili: Meret, Oikonomou, Felipe, A. Grassi

UDINESE (4-3-3): 22 Scuffet; 2 Wague, 5 Danilo, 17 Nuytinck, 97 Gi. Pezzella; 6 Fofana, 23 Hallfredsson, 14 Jankto; 10 De Paul, 18 Perica, 77 Thereau

A disposizione: 1 Bizzarri, 3 Samir, 4 Angella, 13 Ingelsson, 85 Behrami, 99 Balic, 72 Barak, 7 Matos, 96 Ewandro, 15 Lasagna, 9 Bajic

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Widmer

