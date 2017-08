Probabili formazioni/ Torino Sassuolo: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Torino Sassuolo, Serie A (Foto LaPresse)

Torino Sassuolo è l’anticipo delle ore 18 di domenica 27 agosto, per la seconda giornata del campionato di Serie A 2017-2018: una partita tra due squadre che sono partite con un pareggio nella loro stagione, e che ora andranno a caccia della prima vittoria. Entrambe hanno confermato la gran parte della loro rosa, ma se il Torino appare comunque migliorato dagli acquisti operati in estate, sul Sassuolo - che ha perso due titolari importanti - ci sono tanti dubbi circa l’effettiva competitività per andare a caccia delle posizioni che qualificano in Europa. Andando dunque a dare uno sguardo a quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori, studiamo nel dettaglio le probabili formazioni di Torino Sassuolo.

FORMAZIONI TORINO: I DUBBI DI MIHAJLOVIC

I maggiori dubbi per Sinisa Mihajlovic riguardano il centrocampo: il nuovo arrivo Rincon scalpita per una maglia da titolare, ma al momento è chiuso da Acquah e Obi che hanno giocato la prima partita. Sarà un dilemma per il tecnico serbo, che dopo la sosta ritroverà anche Valdifiori e soprattutto Baselli; per domani i due centrocampisti sono ai box insieme a Boyé. Davanti a Sirigu dovrebbero agire ancora N’Koulou e Emiliano Moretti, mentre sulle corsie non dovrebbero esserci problemi per Zappacosta e Molinaro; a centrocampo abbiamo parlato dei tre giocatori che si giocano le due maglie, per quanto riguarda invece il reparto offensivo le scelte sono fissate anche per mancanza di alternative. Ljajic giocherà in posizione centrale, diversamente da quanto accadeva un anno fa, a destra agirà Iago Falque mentre dall’altra parte andrà Berenguer, chiamato a confermare le belle cose che si sono dette di lui quando giocava nell’Osasuna. Davanti a tutti Belotti, che a questo punto sembra certo di rimanere al Torino nonostante le pressioni del Monaco.

FORMAZIONI SASSUOLO: I DUBBI DI BUCCHI

La formazione del Sassuolo ricalca di fatto quella dello scorso anno: non ci sono nuovi acquisti tra i titolari, con la sola eccezione di Falcinelli, che è rientrato dal prestito a Crotone. Il perugino ha di fatto tolto il posto a Matri che è in partenza; nel tridente offensivo insieme a lui giocheranno Politano e Domenico Berardi, il quale entro il 31 agosto potrebbe lasciare i neroverdi per accasarsi dal suo maestro Di Francesco. Come detto, nessuna novità rispetto al 2016-2017: in porta Consigli, Lirola (altro anno di prestito dalla Juventus) e Peluso saranno i due terzini con la coppia centrale formata da Paolo Cannavaro e Acerbi. Qualche dubbio in più in mediana, dove Biondini e Missiroli sono valide alternative; i due però dovrebbero partire dalla panchina, l’idea di Cristian Bucchi è quella di utilizzare il perno davanti alla difesa (capitan Magnanelli) e Sensi da regista, spostato però sul centrodestra. A sinistra invece dovrebbe esserci Duncan, che rimane favorito per iniziare questa partita.

IL TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): 39 Sirigu; 7 Zappacosta, 33 N’Koulou, 24 E. Moretti, 3 Molinaro; 6 Acquah, 22 Obi; 14 Iago Falque, 10 Ljajic, 21 Berenguer; 9 Belotti

A disposizione: 32 V. Milinkovic-Savic, 1 Ichazo, 29 De Silvestri, 97 Lyanco, 4 Bonifazi, 23 Barreca, 26 Avelar, 88 Rincon, 16 Gustafson27 Parigini, 99 Sadiq, 20 Edera

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: -

Indisponibili: Baselli, Valdifiori, Boyé

SASSUOLO (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 28 Cannavaro, 15 Acerbi, 13 Peluso; 12 Sensi, 4 Magnanelli, 32 Duncan; 25 D. Berardi, 11 Falcinelli, 16 Politano

A disposizione: 77 Pegolo, 23 Gazzola, 24 Goldaniga, 55 Letschert, 8 Biondini, 7 Missiroli, 29 Cassata, 6 Mazzitelli, 20 F. Ricci, 10 Matri, 9 Iemmello, 90 Ragusa

Allenatore: Cristian Bucchi

Squalificati: -

Indisponibili: Dell’Orco

