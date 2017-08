Pronostici Serie A/ Le scommesse e le quote per le partite: Roma Inter (2^ giornata)

Pronostici Serie A (LaPresse)

Andiamo a vedere i pronostici di questa giornata di Serie A. Il campionato di Serie A torna protagonista nelle giornata dei sabato 26 e domenica 27 agosto per il secondo turno del girone di andata con tanti match davvero entusiasmanti tra cui spicca la sfida tra Roma e Inter che vedrà il grande ritorno da ex di Luciano Spalletti all’Olimpico: vediamo quindi cosa ci dicono i pronostici per questa tornata di partite. Il calendario per questo fine settimana prevede tre match per la giornata di sabato e 7 per la domenica: alle ore 18.00 del 26 agosto si giocheranno quindi Benevento-Bologna e Genoa Juventus, mentre alle ore 20.45 avrà luogo il big match tra Roma e Inter. Intenso il programma per la giornata di domenica che ora vedremo nel dettaglio prima di analizzare le quote: alle ore 18.00 avremo Torino Sassuolo, mentre alle ore 20.45 avranno inizio Chievo-Lazio, Crotone-Verona. Fiorentina Sampdoria, Milan-Cagliari, Napoli-Atalanta e Spal-Udinese. Andiamo quindi ad analizzare cosa aspettarci dal pronostico per questa 2^ giornata, cominciando ad analizzare le quote assegnate per gli anticipi del sabato.

IL SABATO DEL BIG MATCH

La giornata della serie A avrà inizio con il match dall’esito più aperto che mai tra Benevento e Bologna: gli stregoni sono favoriti dal fattore campo e dalla bella prestazione messa in campo contro i blucerchiati (che ha convinto panchina e esperi), ma i felsinei avranno tanta voglia di ricattare la prova opaca di settimana sosta e tecnicamente dovrebbero essere più validi dei giallorossi. Sfida invece più indirizzata quella tra Genoa e Juventus dove i bianconeri di Allegri sono ampiamente favoriti: attenzione però perché al Marassi al formazione dei grifoni potrebbe accendersi e regalare qualche emozione intensa ai proprio tifosi. Venendo al big match della 2^ giornata ovvero Roma e Inter: i giallorossi nel pronostico hanno a favore il fattore campo, spesso decisivo in incontri così caldi ma va detto che la formazione di Di Francesco non è ancora entrare a regime e la rosa a disposizione non è al completo. Dall’altra parte l‘inter potrebbe subire l’assenza di propri fan, ma ha dimostrato bene questa estate come a inizio stagione di aver completamente voltato pagina rispetto alla precedente stagione, anche grazie all’arrivo del grande ex Luciano Spalletti.

LE PARTITE DELLA DOMENICA

La domenica della Serie A inizierà con la sfida tra Torino e Sassuolo, che vede i granita avvantaggiati specialmente dal fattore stadio: in casa nella precedente stagione difficilmente la squadra di Mihajlovic ha perso e spera di riconfermare tale trend. Nonostante il fattore casa il Chievo però non è visto come viticoltore favorito conto la Lazio, fresca vincitrice della Supercoppa Italiana: i biancocelesti però dovranno essere in grado di lasciarsi alle spalle la brutta prova messa in campo domenica scorsa con la Spal. Il Crotone invece pare favorito in casa contro il Verona in questa seconda giornata della Serie A: i ragazzi di Nicola dopo la sconfitta con il Milan avranno sicuramente voglia di riscattarsi. Proprio i rossoneri invece tornarono domenica sera in casa questa volta contro il Cagliari: il pronostico arride alla formazione di Montella che però sconterà una certa stanchezza dato il doppio impegno ravvicinato con il turno dei play off di Europa League. Dopo il successo in Champions League invece il Napoli di Sarri torna al San Paolo per affrontare l’ostica Atalanta in cerca dell’ennesima conferma: la sfida appare abbastanza aperta sulla carta dato che per gli azzurri un calo di attenzione è possibile. Chiude la sfida tra Spal e Udinese: pronostico aperto dato l’ottimo stato di forma di neopromossi e una certa incertezza sulla solidità della rosa in mano a Delneri, vista in grande sofferenza settimana scorsa contro il Chievo.

