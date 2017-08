Pronostici Serie B/ Le scommesse sulle partite: pochi dubbi e tante certezze (sabato 26 agosto)

Pronostici Serie B, Frosinone in gol - LaPresse

AE’ iniziata ieri la stagione di Serie B 2017-2018. La sfida fra il Parma e la Cremonese ha aperto le danze, e questa sera il turno proseguirà con le varie partite in programma a partire dalle ore 20:30. Prima giornata che si chiuderà lunedì sera, dopo il posticipo di domani, e dopo la sfida fra il Bari e il Cesena in programma appunto il 28 agosto. Un torneo affascinante quello cadetto, davvero lungo ed estenuante, ma spesso ricco di colpi di scena e soprattutto di squadre che mostrano un bel calcio. Ci sono le sorprese, ci sono le conferme e ci sono ovviamente le delusioni: andiamo quindi a dare una spolverata alle partite in programma oggi, cercando di capire quali sono le squadre favorite.

LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Andiamo in ordine alfabetico e cominciamo di conseguenza con la sfida del Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; i padroni di casa irpini ospiteranno il Brescia e secondo i bookmaker i biancoverdi sono i favoriti, anche se le due squadre sembrerebbero equipararsi a livello tecnico. Molto interessante anche il match in programma a Carpi fra gli omonimi padroni di casa e il Novara, con gli emiliani con il favore dei pronostici, ma i piemontesi potrebbero regalare qualche sorpresa: interessante il pareggio.

Spazio quindi a Cittadella-Ascoli, con la compagine di Padova ampiamente favorita sui marchigiani, squadra quest’ultima che ha chiuso al sedicesimo posto la scorsa stagione, a differenza invece della formazione allenata da Venturato, sesta assoluta. Più incerta la sfida fra la Virtus Entella e il Perugia, la classica gara da 1x2, con i liguri leggermente favoriti, ma i perugini non staranno di certo a guardare.

In Palermo-Spezia la grande favorita è la squadra rosanero, che vorrà incominciare il cammino verso il ritorno in Serie A con il piede giusto, mentre attenzione alla sfida Pro Vercelli-Frosinone, dove i frusinati hanno maggiori chance di vincere l’incontro, rispetto ai colleghi piemontesi. Ternana-Empoli e Venezia-Salernitana sono i due ultimi match di oggi: empolesi in vantaggio sulla squadra di Terni, mentre è una bella lotta fra i veneziani e i campani, anche se i primi appaiono favoriti grazie al fattore campo.

