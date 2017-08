Pronostici Serie C / Le scommesse sulle partite: le big favorite per questo debutto (oggi)

Pronostici Serie C - La Presse

Si scende in campo oggi per la prima giornata del Gruppo C di Serie C, ormai ex Lega Pro. Tra le 18.30 e le 20.30 si giocano oggi nove partite che completano il raggruppamento. Il match di cartello è la sfida Catania-Fondi tra i siciliani che sono pronti a dimostrare tutta la loro voglia di salire di categoria e i laziali reduci dall'addio in coppia della proprietà di Stefano Bandecchi e del tecnico Sandro Pochesci. I siciliani sono favoriti dal pronostico. Sono però tanti i match interessanti che vedremo in campo da Matera-Akragas al derby siculo Trapani-Siracusa. C'è grande curiosità per vedere come si riprenderà di Alessandro Calori dopo la pesante retrocessione dello scorso anno, arrivata dopo una rimonta che aveva fatto sperare alla permanenza nel campionato cadetto. Sicuramente il pronostico nel derby contro il Siracusa è tutto a suo favore. Completano il calendario di giornata le seguenti sfide: Monopoli-Cosenza, Paganese-Bisceglie, Virtus Francavilla-Lecce, Andria-Juve SWtabia, Catanzaro-Casertana e Rende-Reggina 1914.

LE GARE DI DOMENICA, I PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Sarà tempo domani di scendere in campo per i Gruppi A e B della Serie C. Nel primo vedremo cinque gare alle 16.30 e tre alle 20.30, mentre nel secondo cinque giocheranno alle 18.30 e il resto alle 20.30. Saranno in campo tante squadre di livello che cercano la promozione nella categoria cadetta. Ovviamente c'è grande attesa per squadre storiche come il Livorno, impegnato in casa contro il Gavorrano, il Siena, gioca al Franchi con la Lucchese, o il Vicenza, ospita al Menti il Gubbio.

I tre top club dei due gironi sono tutti favoriti per la vittoria anche perché giocano tutti tra le mura amiche. Diversi club in estate si sono attrezzati per provare l'immediata salita di categoria, anche se poi si sa come il campionato di Serie C, ex Lega Pro, sia lungo e pieno di insidie da qui alla sua fine.

Andiamo a vedere insieme le gare che si giocheranno domani. Gruppo A: Arezzo-Arezachena, Cuneo-Carrarese, Monza-Piacenza, Pro Piacenza-Giana Erminio, Viterbese-Prato, Livorno-Gavorrano, Pontedera-Alessandria, Siena-Lucchese. Girone B: Fano-Bassano, Mestre-Teramo, Santarcangelo-Pordenone, Sudtirol-Albinoleffe, Vicenza-Gubbio, Ravenna-Fermana, Reggiana-FeralpiSalò, Renate-Padova, Sambenedettese-Modena.

© Riproduzione Riservata.