Rende Reggina/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Rende-Reggina, partita diretta dall’arbitro Vincenzo Valiante sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, sarà uno dei posticipi serali che chiuderanno la prima giornata di campionato nel girone C di Serie C. Derby calabrese tra una matricola che ha ottenuto il ripescaggio tra i professionisti all'ultimo respiro, e gli amaranto che puntano a crescere dopo la sofferta ma importantissima salvezza della scorsa stagione. Il Rende è stato il protagonista dell'estate fuori dal campo di gioco in Serie C: vistosi respinto il ripescaggio a causa di una fidejussione non regolare, il ricorso del club calabrese, successivamente messosi in regola, è stato accettato tanto da far cambiare il format del campionato, divenuto da tre gironi a diciannove squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Rende-Reggina, sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.30, non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

COME ARRIVANO

Il Rende è comunque pronto per partire ospitando in una sfida sempre molto sentita dai tifosi, quella con la più blasonata Reggina che ha iniziato col piede giusto la sua stagione, con una vittoria ottenuta grazie a un gol dell'ex Lazio Primavera Bezziccheri, in un altro derby che fa palpitare i cuori degli sportivi calabresi, quello col Catanzaro. Dopo l'esperienza con Karel Zeman, gli amaranto sono passati sotto la guida tecnica di Agenore Maurizi, che punta a portare la squadra più vicina alla zona play off che a quella pericolante, con la Reggina che l'anno scorso ha flirtato pericolosamente con la retrocessione fino alla risalita finale che le ha permesso di evitare anche i play out. Il Rende in Tim Cup ha invece perso ai tempi supplementari contro il Padova in trasferta, venendo così eliminato al primo turno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni del match: il Rende scende in campo con De Brasi estremo difensore, mentre la difesa titolare a tre sarà composta da Marchio, Pambianchi e Sanzone. Sulla corsia laterale di destra si muoverà Viteritti e sulla corsia laterale di sinistra Blaze, mentre per vie centrali ci saranno Laaribi, Gigliotti e Rossini. In attacco, al fianco di Vivacqua giocherà Actis Goretta. La risposta della Reggina sarà affidata a Cucchietti in porta e a una linea difensiva a quattro schierata dall'out di destra a quello di sinistra con Laezza, Di Filippo, Gatti e Porcino. Terzetto di centrocampo con De Francesco affiancato da Marino e Garufi, Bezziccheri si muoverà da trequartista ispirando il tandem offensivo formato da Sciamanna e Tulissi.

LA CHIAVE TATTICA

Il tecnico del Rende, Trocini, resterà fedele al 3-5-2 che ha fatto le fortune della sua squadra nello scorso campionato di Serie D chiuso al secondo posto. 4-3-3 per la Reggina di Maurizi, solida ma al tempo stesso offensiva così come si è visto in Coppa Italia contro il Catanzaro. Al di là delle vicissitudini estive che per un soffio non avevano fatto sfumare il ripescaggio, il Rende è una società ambiziosa, l'unica assieme alla Triestina capace di garantire la fidejussione necessaria per essere ripescata, e anche la squadra sembra promettente. Certo, la Reggina vanta un blasone superiore, ma l'ambiente resta coi piedi per terra dopo le difficilissime ultime stagioni, passate per il fallimento, la ripartenza dalla D, il ripescaggio e la salvezza della scorsa stagione.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Rende leggermente favorito per il fattore campo, secondo i bookmaker che quotano 2.50 con Paddy Power l'affermazione interna, mentre l'eventuale successo amaranto viene quotato 2.80 da Eurobet, mentre la stessa agenzia offre a 3.15 la quota del pareggio.

