Risultati Serie A/ Diretta gol live score e classifica aggiornata: anticipi 2^ giornata (oggi)

Serie A, 2^ giornata: c'è subito Roma-Inter

Seguiamo i risultati di Serie A di oggi. La seconda giornata della Serie A 2017-2018 si apre con tre anticipi: sabato 26 agosto vivremo le prime sfide di un turno che, come da tradizione degli ultimi anni, sarà giocato ancora una volta la sera e che anticiperà la sosta per gli impegni delle nazionali, impegnate nelle qualificazioni al Mondiale 2018. Due partite sono alle ore 18 e si tratta di Benevento-Bologna e Genoa-Juventus; il primo big match della stagione arriva alle ore 20:45 ed è Roma-Inter.

LE SPERANZE DELLE BIG

Parlare adesso di classifica sarebbe inutile: si è giocata una sola giornata ed essere in testa o in coda è puramente aleatorio. Vero è, tuttavia, che vincere due partite consecutive oppure perderle potrebbe già essere importante, se non altro dal punto di vista psicologico. Ecco perchè Juventus, Roma e Inter sperano di fare il doppio colpo: i bianconeri sono stati fortunati nel sorteggio e dunque ambiscono a mettere subito punti in cascina, la partita di Marassi è abbordabile anche per una squadra ancora non in piena condizione e con qualche dubbio di natura tattica (al netto della clamorosa sconfitta dello scorso anno, giunta in maniera netta). Diverso il discorso per nerazzurri e giallorossi: perdere una partita contro una rivale diretta ci può stare, tra le due chi può “permetterselo” è l’Inter, che gioca fuori casa e sa bene che le somme si tirano alla fine. Vincere però sarebbe importante per la Roma: progetto nuovo e squadra che, almeno da fuori, sembra leggermente inferiore rispetto a quella degli ultimi anni, per Eusebio Di Francesco battere l’Inter dopo aver vinto sul campo dell’Atalanta sarebbe una splendida iniezione di fiducia.

LA SFIDA SALVEZZA

Al Vigorito invece il Benevento gioca la prima partita interna nella storia della Serie A: la prima assoluta non è andata bene, ma Amato Ciciretti è già diventato un eroe da queste parti avendo segnato il primo gol nel massimo campionato e la squadra, pur rimontata e battuta dalla Sampdoria, ha mostrato buone cose e lasciato intendere di non essere spacciata in chiave salvezza. La partita contro il Bologna arriva a fine agosto e dunque presto, ma può già essere indicativa: i felsinei infatti sono una delle squadre che rischiano di retrocedere, perchè non hanno dato l’impressione di essersi rinforzati e già l’anno scorso, dopo un buon avvio, avevano calato sensibilmente il loro rendimento. La presenza di Roberto Donadoni è chiaramente un valore aggiunto e perdere al Vigorito non sarebbe un dramma, ma quando si tratterà di fare i conti e valutare la classifica questi tre punti potrebbero essere importanti se non decisivi. Dunque, una gara che non è assolutamente da sottovalutare.

RISULTATI SERIE A 2017-2018, 2^ GIORNATA

ore 18:00 Benevento-Bologna

ore 18:00 Genoa-Juventus

ore 20:45 Roma-Inter

