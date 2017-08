Risultati Serie B/ Diretta gol live score, prima giornata (26 agosto 2017)

Venezia Calcio - LaPresse

Seguiamo insieme i Risultati di Serie B. Proseguirà questa sera la prima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Dopo l’anticipo di ieri fra Parma e Cremonese, nelle prossime ore si terrà il grosso di questo primo turno di cadetta, ad esclusione dei due posticipi di domani sera, e di lunedì, leggasi rispettivamente Pescara-Foggia e Bari-Cesena. Come da copione, visto il caldo che sta ancora attanagliando la nostra penisola, tutte le partite si giocheranno in notturna, con fischio di inizio precisamente a partire dalle ore 20:30. Andiamo quindi a vedere le sfide in programma di questo inizio di stagione di Serie B.

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Tutte in contemporanea dicevamo, tutte alle ore 20:30. Andando in ordine alfabetico, spazio alla sfida fra l’Avellino e il Brescia, due squadre che l’anno scorso hanno dato vita ad un campionato molto simile, nella zona medio bassa della classifica. Molto interessante la sfida fra il Carpi e il Novara, formazioni senza dubbio fra le più attrezzate della Serie B 2017-2018, che proveranno a tornare in Serie A. Il Cittadella, altra squadra ambiziosa, ospiterà invece fra le mura domestiche l’Ascoli, che invece dovrebbe avere come obiettivo principale la permanenza in B, mentre attenzione a quel che succederà a Chiavari, con il big match fra i padroni di casa della Virtus Entella e il Perugia: gara senza dubbio di cartello di questa prima giornata. Il Palermo, retrocesso dalla A al termine della scorsa stagione, ospiterà al Barbera lo Spezia, altra sfida davvero interessante, mentre il Frosinone volerà in Piemonte per sfidare la Pro Vercelli. L’Empoli, altra ex di Serie A, sfiderà fuori casa la Ternana, infine il Venezia di Inzaghi, neo-promossa dalla Lega Pro, ospiterà in laguna la Salernitana, altra neo-promossa.

RISULTATI SERIE B PRIMA GIORNATA

Ore 20:30 Avellino-Brescia

Ore 20:30 Carpi-Novara

Ore 20:30 Cittadella-Ascoli

Ore 20:30 Virtus Entella-Perugia Ore 20:30 Palermo-Spezia

Ore 20:30 Pro Vercelli-Frosinone

Ore 20:30 Ternana-Empoli

Ore 20:30 Venezia-Salernitana

