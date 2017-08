Risultati Serie C/ Diretta gol live score, prima giornata Girone C (26 agosto 2017)

Catania Calcio - LaPresse

Sale l’attesa per il fischio di inizio del campionato di calcio di Serie C 2017-2018, l’ex Lega Pro tornata da quest’anno con la vecchia denominazione storica. Ricordiamo che la Lega Pro è suddivisa in tre diversi regioni, leggasi A, B e C, costituiti rispettivamente dalle squadre del nord, del centro e del sud Italia. Quest’oggi si giocheranno soltanto le partite del Girone C. Si comincia alle ore 18:30 e si finirà con i tre posticipi delle ore 20:30. Andiamo quindi a vedere insieme i match in programma.

LE PARTITE IN PROGRAMMA

Il Catania, nobile decaduta per via dei noti problemi legati alla giustizia sportiva, se la giocherà allo stadio Massimino contro il Fondi a partire dalle ore 18:30. Sempre allo stesso orario, spazio alla sfida della Basilicata, nella splendida città di Matera, dove gli omonimi padroni di casa ospiteranno “ai sassi”, l’Akragas di Agrigento. Spostiamoci quindi a Monopoli dove nella città barese gli uomini di Massimiliano Tangorra sfideranno invece i cosentini di Cosenza. Spazio quindi alla partita fra la Paganese (squadra di Pagani in provincia di Salerno), e un’altra compagine barese come il Bisceglie. E’ tutta siciliana invece la sfida fra il Trapani e il Siracusa, mentre la Virtus Francavilla ospiterà in quel di Brindisi il Lecce. Infine, i tre posticipi delle ore 20:30. Si comincia con Andria-Juve Stabia; si prosegue con Catanzaro-Casertana, e per concludere, spazio a Rende-Reggina 1914. Ricordiamo che il Rende, società calabrese, aveva presentato ricorso contro il mancato ripescaggio, ottenendo quindi la possibilità di giocare nel campionato di Serie C.

RISULTATI LEGA PRO GIRONE C

Ore 18:30 Catania-Fondi

Ore 18:30 Matera-Akragas

Ore 18:30 Monopoli-Cosenza

Ore 18:30 Paganese-Bisceglie

Ore 18:30 Trapani-Siracusa

Ore 18:30 Virtus Francavilla-Lecce

Ore 20:30 Andria-Juve Stabia

Ore 20:30 Catanzaro-Casertana

Ore 20:30 Rende-Reggina 1914

© Riproduzione Riservata.