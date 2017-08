Roma Inter/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Roma Inter - LaPresse

Roma-Inter, diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà sulla carta senza dubbio il big match della seconda giornata di Serie A. Di fronte due formazioni ambiziose, che mirano alla parte altissima della classifica e che hanno iniziato decisamente col piede giusto il loro cammino nel nuovo campionato. Sia la Roma sia l'Inter attendono nuovi rinforzi dall'ultimo periodo di mercato, ma i segnali ricevuti sono stati comunque incoraggianti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Roma-Inter, sabato 26 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati a entrambe le piattaforme pay, per quanto riguarda Sky sui canali 201 (Sky Sport 1 HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del satellite, mentre su Mediaset Premium la sfida sarà trasmessa sul canale Premium Sport HD del digitale terrestre pay. Diretta streaming video via internet dell'incontro rispettivamente sui siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it e tramite le rispettive applicazioni.

PROBABILI FORMAZIONI E TATTICA: COME ARRIVANO LE SQUADRE

La Roma si sta adattando al 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, cercando di mettere in luce un mix tra vecchio e nuovo che deve ovviamente dare i suoi frutti, ma che a Bergamo ha finalmente regalato quel pizzico di solidità che era mancato nelle amichevoli estive. Questo attendendo sempre l'arrivo di quell'esterno d'attacco che potrebbe regalare il salto di qualità al club giallorosso, anche in vista degli impegni di Champions League da affrontare da metà settembre: saltata la trattativa Mahrez, il nuovo obiettivo potrebbe essere il sampdoriano Schick. Per quanto riguarda l'Inter, Spalletti a fari spenti sta cercando di portare ordine in una rosa di qualità, ma che lo scorso anno aveva smarrito competitività, crollando letteralmente nel finale. E' mancato finora il 'botto' di mercato, Spalletti sperava in Nainggolan o Vidal per cercare di puntare subito in alto, ma lo schema col doppio playmaker ex viola (Borja Valero e Vecino) ha funzionato proprio contro la Fiorentina. All'Inter però servirà quella continuità che è mancata lo scorso anno, quando una fiammata invernale con Pioli in panchina non era bastata.

Il precampionato della Roma aveva vissuto una fase molto difficile durante il periodo spagnolo. Due sconfitte che erano state metabolizzate in maniera piuttosto diversa. Il ko per uno a due contro il Siviglia aveva infatti comunque messo in luce elementi positivi contro una squadra di livello, mentre l'uno a quattro subito contro il Celta Vigo aveva avuto il sapore di un tracollo a tutti gli effetti, considerando quelli che sono stati i segnali lanciati dalle alternative in campo, che hanno fatto pensare a una Roma ancora dalla rosa corta. A Bergamo però la punizione del serbo Kolarov ha regalato tre punti d'oro e soprattutto nuove consapevolezze difensive per i giallorossi, che sono finalmente riusciti a non subire gol, anche con un pizzico di fortuna a causa del palo di Ilicic nel finale. L'Inter si è invece avvicinata all'inizio ufficiale della stagione in maniera brillante, vincendo tutte le amichevoli internazionali contro avversari di spessore come Bayern Monaco, Chelsea, Villarreal e Betis Siviglia. Il tre a zero casalingo con il quale la squadra di Spalletti ha aperto il suo cammino in Serie A, ha messo in luce una squadra brillante e un Icardi ritrovato, con l'ennesima doppietta del bomber argentino.

GLI ULTIMI PRECEDENTI

Bella e combattuta la sfida della scorsa stagione, disputata il 2 ottobre del 2016, allo stadio Olimpico tra Roma e Inter. Giallorossi in vantaggio con Dzeko, raggiunti da una rete di Banega ma poi vincenti due a uno grazie ad un'autorete di Icardi. Nella stagione precedente, il 19 marzo del 2016, i giallorossi avevano dovuto accontentarsi di un pareggio, recuperando con Nainggolan l'iniziale vantaggio siglato da Perisic. L'Inter non vince in campionato in casa della Roma da quasi nove anni, dal rotondo zero a quattro del 19 ottobre 2008, con doppietta di Ibrahimovic e gol di Stankovic e di Obinna.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

La prestazione di Bergamo, pur non straripante, e la buona tradizione recente all'Olimpico contro l'Inter fanno pendere l'ago della bilancia dei bookmaker in favore della Roma. Vittoria casalinga quotata 2.35 da Betclic, mentre l'eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.60 da William Hill, col colpaccio interista fissato invece a una quota di 3.20 da Bwin.

