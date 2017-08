Ternana Empoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ternana Empoli, Serie B (Foto LaPresse)

Ternana Empoli sarà diretta dall'arbitro Livio Marinelli; alle ore 20:30 di sabato 26 agosto lo stadio Liberati ospita la prima giornata della Serie B 2017-2018. Per entrambe questo match è molto importante, non soltanto perchè si tratta dell'esordio in campionato, ma anche per le aspettative che le società hanno relativamente a questa stagione. Sia umbri che toscani vengono infatti da una estate decisamente turbolenta sotto diversi fronti e l'obiettivo dichiarato è quello di essere tra le realtà protagoniste di questo campionato cadetto 2017/2018.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Ternana Empoli sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, che ancora una volta ha l'esclusiva per la diretta tvdel campionato di Serie B: nello specifico l'appuntamento è su Sky Calcio 4, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

QUI TERNANA

La Ternana lo scorso anno si è salvata per il rotto della cuffia e ha senza dubbio dovuto ringraziare Fabio Liverani, che arrrivato a stagione in corso è stato capace di compiere una impresa che resterà negli annali del calcio umbro. Tuttavia anche le storie più belle finiscono e alla fine l'ex giocatore del Perugia ha deciso di non rinnovare il contratto con la compagine umbra, che nel frattempo è stata anche oggetto di un passaggio di proprietà. Il nuovo azionista di maggioranza è UniCusano e la campagna acquisti portata avanti ha fatto chiaramente capire la volontà della nuova proprietà di costruire una squadra capace in prima battuta di cogliere una salvezza tranquilla e successivamente di lottare per la A.

PROBABILI FORMAZIONI

Alla guida è stato chiamao un esordiente assoluto, il cinquantenne Sandro Pochesci, che non ha mai allenato in Serie B e che senza dubbio è una scommessa. La Ternana dovrebbe giocare con il 4-3-1-2 e sono diversi i volti nuovi che scenderanno in campo, a cominciare da Plizzari, che difenderà i pali delle "Fere". In difesa ci saranno Tinti e Signorini come centrali, mentre come terzini agiranno Valjent e Favalli. In mediana, accanto a Defendi, ci saranno i nuovi Paolucci e Angiulli, mentre dietro il duo composto da Finotto e Montalto, anch'essi appena arrivati, ci sarà Tiscione, un altro dei nuovi acquisti da cui la dirigenza si aspetta molto. Il pre-campionato ha dimostrato come assemblare i nuovi con chi è già nell'organico della Ternana da tempo sia complciato e senza dubbio dover affrontare subito una compagine come l'Empoli non aiuta.

QUI EMPOLI

L'Empoli dal canto suo è stato al centro di una estate difficile perchè la retrocessione ha lasciato, inutile negarlo, strascichi molto pesanti. Hanno lasciato la Toscana non solo Carli e Martusciello, ma anche giocatori come Maccarone, Buchel, Pucciarelli, solo per fare alcuni nomi. La società ha deciso di dare la guida della squadra a Vivarini, reduce dalla sfortunata esperienza di Latina. Anche i toscani si presentano decisamente rinnovati nell'undici di partenza: in porta ci sarà Provedel, arrivato dalla Pro Vercelli.

PROBABILI FORMAZIONI

La difesa a quattro vedrà Laurini e Pasqual agire come terzini e con il compito di dare esperienza alla retroguardia, mentre al centro della difesa ci saranno il difensore albanese Dermaku, tornato dal prestito alla Lucchese, e Romagnoli, arrivato in prestito dal Carpi.

In mediana ci saranno Picchi e Castagnetti (altro nuovo arrivo) sulle fasce, mentre al centro agirà Krunic, che ha deciso di rimanere ad Empoli nonostante la retrocessione. In avanti, supportati da Lollo, arrivato in prestito sempre dal Carpi, agiranno Donnarumma (arrivato dalla Salernitana) e Caputo, preso dalla Virtus Entella e colpo di mercato più importante della dirigenza empolese per questo anno in cadetteria, che tutti si aspettano si concluda con l'immediato ritorno in Serie A.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

I bookmakers italiani hanno ovviamente da giorni pubblicato le quote per quanto riguarda il match tra Ternana ed Empoli. Andando a vedere ad esempio le quote messe in campo dalla Snai, si scopre come l'Empoli parta favorito nonostante giochi in trasferta. Una vittoria toscana viene ifatti pagata dalla Snai 2,15 volte la cifra giocata, mentre un successo umbro è dato a 3,65 volte l'eventuale scommessa che si dovesse decidere di effettuare. Un pareggio, che indubbiamente farebbe più piacere ai padroni di casa che agli ospiti, viene invece pagato dalla Snai 3,15 volte la cifra che uno scommettitore dovesse decidere di andare a giocare.

