Trapani Siracusa/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Trapani-Siracusa, diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, sarà un derby siciliano che aprirà il campionato di entrambi i club nel girone C del campionato di Serie C. I padroni di casa si ripresentano in terza serie essendo letteralmente passati dalle stelle alle stalle. Nel giugno 2016 i granata si giocavano l'accesso in Serie A con il Pescara, in una doppia finale in cui peraltro si trovavano anche a poter contare sul miglior piazzamento in classifica. E' arrivata invece la beffa della retrocessione nella stagione successiva, subita perdendo all'ultima giornata in casa del Brescia, senza neanche poter passare dai play out.

Trapani-Siracusa, sabato 26 agosto 2017 alle ore 18.30, non si potrà seguire in diretta tv, ma sarà disponibile la diretta streaming video via internet sul portale sportube.tv. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

Il Trapani ha deciso comunque di ripartire dall'allenatore con il qualche ha chiuso la passata stagione, Alessandro Calori, partendo nella nuova annata superando due turni di Coppa Italia, prima con un sei a zero rifilato alla Paganese, poi con il colpaccio in casa dell'Unicusano Ternana, mentre nel terzo turno è arrivato l'uno a sette contro una formazione di Serie A, il Torino. Calori cercherà sicuramente di trovare maggiore equilibrio in vista dell'avvio di campionato contro un Siracusa che l'anno scorso è stata una delle grandi sorprese del torneo, veleggiando sotto la guida di Sottil in panchina sempre nella parte alta della classifica, arrendendosi però nel primo turno dei play off alla Casertana. Ammessi anche loro al tabellone di Tim Cup, i siciliani hanno però subito perduto la sfida contro il Renate, uscendo al primo turno lo scorso 30 luglio.

Allo stadio Provinciale di Erice si affronteranno queste probabili formazioni. Trapani schierato con Marcone tra i pali, Fazio in posizione di terzino destro e Visconti in posizione di terzino sinistro, con Pagliarulo e Silvestri a formare la coppia di difensori centrale. Taugourdeau a centrocampo sarà affiancato nel terzetto titolare da Maracchi e da Fornito, mentre saranno schierati nel tridente offensivo Canotto, Daniele Ferretti e Murano. Risponderà il Siracusa con Tomei a difesa della porta, Daffara sull'out difensivo di destra e Liotti sull'out difensivo di sinistra, con Giordano e Punzi difensori centrali. Manino e Spinelli giocheranno come vertici arretrati, col centrocampo completato da Mangiacasale, Catania e Grillo, avanzati alle spalle dell'unica punta di ruolo, Mazzocchi.

Tatticamente si confronteranno il 4-3-3 di Calori per il Trapani ed il 4-2-3-1 di Bianco per il Siracusa. I padroni di casa sono consapevoli delle difficoltà insite nel campionato di Serie C, ma sembrano comunque convinti delle possibilità di tentare l'immediata risalita nel campionato cadetto, anche grazie a una squadra sulla carta ben allestita, su misura delle esigenze del tecnico Alessandro Calori. Terminata la splendente era-Sottil, per il Siracusa sarà necessario ora ricominciare da capo, con gli aretusei che l'anno scorso hanno respirato da neopromossi aria di alta classifica, ma che ora dovranno rimettersi in gioco consolidandosi per la seconda stagione consecutiva tra i professionisti.

Per le agenzie di scommesse Trapani nettamente favorito per la conquista dei primi tre punti in campionato della stagione, con vittoria nel derby siciliano quotata 1.65 da Eurobet, mentre Paddy Power alza a 3.60 e 5.20 le quote rispettivamente per il pareggio e la vittoria siracusana in trasferta.

