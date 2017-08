Venezia Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia Salernitana, Serie B (Foto LaPresse)

Venezia Salernitana, partita diretta dall'arbitro Marco Piccinini, è in programma allo stadio Pier Luigi Penzo nell'omonimo capoluogo veneto sabato 26 agosto alle ore 20.30; l'incontro valido per la prima giornata del campionato di Serie B 2017-2018 vedrà il ritorno tra i cadetti del Venezia che mancava dalla categoria dal lontano 2005. Grazie all'arrivo del nuovo presidente Joe Tacopina che sta investendo parecchie risorse finanziare sulla società e sulla squadra, i tifosi sono finalmente tornati a sognare in grande.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Per Venezia Salernitana la diretta tv è su Sky Calcio 8, canale 258 della piattaforma satellitare, con l'ausilio delle immagini in alta definizione; diretta streaming video disponibile su Sky Go, funzionalità che la pay-tv mette a disposizione dei propri clienti abbonati da almeno dodici mesi senza ulteriori costi aggiuntivi.

IL QUADRO DELLA PARTITA

La scorsa stagione, sotto la guida tecnica di Filippo Inzaghi, il Venezia ha saputo vincere il girone B del campionato di Lega Pro conquistano così la promozione diretta saltando la lunga fase dei play-off, per quest'anno l'obiettivo dei arancioneroverdi di certo non è quello di salvarsi ma di imitare Spal e Benevento tentando un clamoroso doppio salto: le intenzioni ci sono tutte e con i dovuti adeguamenti della rosa questo Venezia potrà essere decisamente competitivo anche in Serie B. Per adesso la stagione non è cominciata benissimo, infatti nel secondo turno preliminare di Lega Pro il Venezia è stato eliminato dal Pordenone che ha espugnato il Penzo vincendo per 2 a 1.

La Salernitana è chiamata a confermarsi su buoni livelli dopo aver sfiorato i play-off lo scorso campionato: il presidente Claudio Lotito ha deciso di rinnovare la fiducia nei confronti di Alberto Bollini, l'ex-allenatore della Lazio Primavera ha saputo compiere un ottimo lavoro togliendo prima la squadra dalle sabbie mobili della zona retrocessione e poi facendole guadagnare posizioni portandola a ridosso della top ten. Adesso serve il salto di qualità definitivo per poter dire la sua anche in chiave promozione, il cammino dei granata in Coppa Italia era partito sotto i migliori auspici grazie al successo sull'Alessandria nel secondo turno preliminare di Coppa Italia, nella fase successiva tuttavia la Salernitana si è dovuta inchinare al Carpi che tra le mura amiche del Cabassi si è imposto con il punteggio di 4 a 3 dopo i tempi supplementari.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Venezia di Inzaghi potrebbe fare il suo ingresso sul terreno di gioco con i seguenti undici: Audero difenderà la porta in mezzo ai pali e davanti a sé avrà una difesa a quattro che prevede la presenza di Domizzi e Modolo che avranno al loro fianco i terzini Pinato e Zampano; a centrocampo il regista Bentivoglio potrà contare sul supporto dei mediani Falzerano e Soligo; il tridente d'attacco sarà formato dalla punta Zigone e dalle ali Fabiano e Marsura. La Salernitana di Bollini potrebbe rispondere con un 4-3-3: in porta si va verso la riconferma di Adamonis (ex-primavera Lazio), i quattro di difesa dovrebbero essere gli esterni Pucino e Vitale e i centrali Tuia e Mantovani; "Ricci, Odjer e Signorelli" i tre centrocampisti che si sistemeranno dietro alle ali Gatto e Zito e alla punta Bocalon (ex-Alessandria e prospetto molto interessante).

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Quote piuttosto equilibrate per Venezia-Salernitana, pur essendo neopromossa la squadra di Filippo Inzaghi gode dei favori del pronostico, su Unibet l'1 dei padroni di casa è dato a 2,40 mentre Bet365 ha fissato per l'X una quota di 3,10 contro il 3,30 che Bwin mette in palio per il 2 degli ospiti di Bollini. Il risultato esatto di 1-1 su Betclic viene pagato 5,75 volte la cifra scommessa.

