Video/ Psg St. Etienne (3-0): gol e highlights della partita (Ligue 1, 4^ giornata)

Il Psg non ha alcuna intenzione di fermarsi soprattutto ora che sta arrivando Mbappé dal Monaco: nell'anticipo della quarta giornata di Ligue 1 la formazione capitolina regola il St. Etienne con un netto 3 a 0, gli uomini di Unai Emery rimangono dunque a punteggio pieno con 12 punti mentre la compagine di Oscar Garcia rimane ferma a quota 9 arrestando a tre la striscia di vittorie consecutive. Non c'è stata praticamente storia al Parco dei Principi, a sbloccare la contesa ci pensa Edinson Cavani che si procura il calcio di rigore che l'uruguaiano provvederà poi a trasformare, già nella prima frazione di gioco il PSG incanala il match sui binari giusti e nella ripresa arriva il colpo di grazia per gli ospiti con le conclusioni vincenti di Thiago Motta e ancora di Cavani, autore di una doppietta personale.

LE STATISTICHE

Da registrare il palo colpito da Angel Di Maria sul 2 a 0, Neymar questa volta non ha segnato ma ha trovato comunque il modo di incantare il pubblico con le sue giocate, e i tifosi già pregustano la coppia dei sogni con il brasiliano e Mbappé, gli avversari un po' meno. In conclusione qualche statistica: gli spettatori sono stati circa 48.000, dunque ottima affluenza al Parco dei Principi; quattro tiri in porta per il Paris Saint Germain contro uno solo per il Saint Etienne, 8-4 sempre il Psg i tiri fuori, dunque 12-5 il bilancio complessivo. Anche nei calci d'angolo (8-3) hanno dominato i parigini. Infine i minuti di recupero: appena uno nel corso del primo tempo, nella ripresa invece l'arbitro Turpin ne ha concessi quattro, ma la partita era ormai chiusa.

