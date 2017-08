Arezzo Arzachena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Arezzo Arzachena, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Arezzo Arzachena verrà diretta dall’arbitro Stefano Lorenzin; alle ore 16:30 di domenica 27 agosto anche qui inizia il campionato di Serie C 2017-2018. La partita valida per il girone A è molto interessante, anche se sulla carta potrebbe avere un’esito scontato: l’Arezzo infatti è una delle migliori squadre della passata stagione e anche quest’anno partirà con propositi di promozione in Serie B, mentre l’Arzachena si affaccia per la prima volta nella storia alla terza serie del calcio italiano, dopo aver giocato 14 campionati consecutivi in Serie D. Per i sardi ovviamente l’obiettivo sarà la salvezza, ma questo torneo ci ha sempre regalato grandi sorprese e chissà che quest’anno non possano essere i biancoverdi.

Arezzo Arzachena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come accade ormai da qualche anno, la partita sarà disponibile sul portale Sportube.tv che, accessibile tramite abbonamento dalla passata stagione, possiede i diritti per la diretta streaming video del campionato e della coppa di Serie C, di cui fornirà tutte le gare della stagione 2017-2018.

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Ad Arezzo sono cambiate tante cose: l’eliminazione dai playoff ha lasciato uno strascico di delusione che evidentemente la squadra non ha ancora assorbito, vista la sconfitta interna contro la Triestina in Coppa Italia. La rosa tutto sommato ricalca quella dello scorso anno, con addizioni di qualità: a partire dalla difesa (il trentenne Michele Rinaldi) e arrivando all’attacco, dove Marco Cellini arriva dal Livorno per l’ennesima tappa di una lunga carriera. Interessante la coppia con Davide Moscardelli, ancor più la guida tecnica che passa nelle mani di Claudio Bellucci, giovane allenatore che ha allenato le giovanili della Sampdoria affiancando brevemente Walter Zenga in prima squadra (si occupava della fase offensiva).

L’Arzachena rappresenta la Costa Smeralda ed è già contenta di esserci: spezzata finalmente la maledizione della Serie D, si affida ancora a Mauro Giorico che inizia la quarta stagione da allenatore. Obiettivo salvezza come detto, ma come spesso accade alle neopromosse la squadra è per larga parte nuova e si deve amalgamare. In attacco per esempio è rimasto solo il trentaquattrenne Andrea Sanna: 20 gol in 30 partite l’anno scorso in Serie D, anche in questa stagione potrebbe essere titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Claudio Bellucci ha disposto il primo Arezzo della stagione con il 4-3-1-2: senza Cellini è stato Aniello Cutolo a giocare al fianco di Moscardelli, per oggi invece l’ex di Verona e Virtus Entella potrebbe posizionarsi come trequartista. A centrocampo comanda Foglia, con Yebli e Grossi che si dispongono ai lati; possibile vedere in campo anche uno degli altri nuovi arrivi, Massimiliano Benucci. Qualche dubbio in difesa: Rinaldi contende il posto a Muscat (con Ferrario che sembra più sicuro del posto), a destra Talarico potrebbe prendere il posto di Luciani con Sabatino che invece dovrebbe giocare a sinistra, mentre in porta Daniele Borra dovrebbe essere il titolare.

Arzachena in campo con il 4-4-2, come nella sconfitta di Coppa Italia contro l’Olbia: davanti a Ruzittu agirà una linea difensiva con Peana e Piroli centrali, mentre Sbardella e Maestrelli saranno gli esterni. Capitan Bonacquisti giocherà al centro del campo e potrebbe farlo con Nuvoli, mentre sulle fasce laterali attenzione a Curcio che è in ballottaggio con Casini (titolare in coppa). Per quanto riguarda la coppia offensiva, per il momento Sanna ha giocato al fianco di Michele Vano (arrivato dall’Ostiamare) ma non è da escludere la presenza di Giancarlo Lisai, che quest’anno ha già timbrato il cartellino.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Arezzo Arzachena l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Arezzo) siamo a 1,55; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,70 mentre per il segno 2 (vittoria Arzachena) la vincita sarà eventualmente di 6,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

