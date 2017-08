Chievo Lazio / Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Chievo-Lazio (LAPRESSE)

Chievo-Lazio, diretta dall'arbitro Gianluca Manganiello, domenica 27 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida valida per la seconda giornata d'andata del campionato di Serie A. Match di difficile lettura tra due squadre spesso imprevedibili, nel bene e nel male. Come da tradizione negli ultimi anni, il Chievo è partito a spron battuto in questo campionato, espugnando il campo dell'Udinese con una vittoria due a uno che ha messo in luce una squadra già in buona condizione fisica ed evidentemente desiderosa di giocarsi subito le proprie carte per accumulare in vantaggio tale da restare sempre a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione. Esattamente come accaduto già nello scorso campionato e due anni fa, con i veronesi sempre brillanti nel corso della gestione tecnica di Rolando Maran. La Lazio dalla sua è passata dalle stelle della conquista del quattordicesimo trofeo della sua storia, la Supercoppa Italiana vincendo contro una Juventus che aveva sempre battuto i biancazzurri nei dieci precedenti impegni ufficiali disputati, alle stalle del deludente pareggio interno contro la matricola Spal.

Come spesso è avvenuto durante la gestione Lotito, il mercato riserva più spine che rose al club biancazzurro, che pur cedendo il difensore Hoedt in Inghilterra per 17 milioni di euro, sembra orientato a rivolgersi ad una soluzione low cost e a non operare in attacco, dove pure in assenza di Felipe Anderson, il centravanti Ciro Immobile è apparso disperatamente solo contro gli estensi. Tutto questo con il caso Keita sullo sfondo, col calciatore senegalese che sembra destinato a un braccio di ferro per la sua partenza che potrebbe portare a una lunga battaglia legale: ma nel frattempo, a Inzaghi serve la prima vittoria in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita Chievo-Lazio, sarà visibile in diretta tv sia su Sky Sport che su Mediaset Premium: la pay-tv satellitare manderà in onda l'incontro sul canale 253 Sky Calcio 3 (anche in alta definizione) mentre quella del digitale terrestre lo proporrà sul canale Mediaset Premium Calcio 1. Non mancherà ovviamente la diretta streaming video su internet: gli abbonati potranno collegarsi a Sky Go e Premium Play per assistere alla sfida.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Maran sembra essere orientato a confermare per il suo Chievo l’undici titolare che ha espugnato Udine settimana scorsa. In tal caso, ci sarà ancora panchina per Cesar e Pellissier e in attacco, dove è indisponibile Meggiorini, vedremmo in azione il tandem composto da Inglese e Pucciarelli, con Birsa alle sue spalle. In casa Lazio hanno tenuto banco per tutta la settimana le condizioni di Lucas Leiva e Felipe Anderson. In difesa Bastos insidia Wallace in quello che dovrebbe essere il principale ballottaggio per Simone Inzaghi.

L’ESTATE DELLE DUE SQUADRE

Il Chievo aveva destato una buona impressione nel precampionato, pareggiando i test contro altre squadre di Serie A come Napoli e Spal, e battendo il Carpi, che l'anno scorso ha mancato il salto nella massima serie nella finale play off. La partenza in Coppa Italia contro l'Ascoli era stata complicata, ma alla fine il Chievo ha avuto la meglio battendo due a uno i marchigiani col gol decisivo siglato da Cacciatore al novantaquattresimo. Quindi, il gran colpo nella prima giornata in Serie A con l'eurogol di Birsa valso tre punti d'oro in casa dell'Udinese. Nel precampionato, la Lazio ha centrato sei vittorie consecutive contro avversari di difficoltà crescente, partendo dai dilettanti dell'Auronzo fino al test internazionale in casa del Malaga. Poi è arrivata la magica notte di Supercoppa, col gol di Murgia che ha fatto esplodere di gioia l'Olimpico contro la Juventus. Olimpico che si è però dovuto accontentare di uno scialbo zero a zero contro la Spal alla prima di campionato: Lazio spuntata in attacco, poco convincente e bisognosa probabilmente di rinforzi per puntare in alto.

I PRECEDENTI

Per la Lazio, è consuetudine giocare in casa del Chievo nelle prime giornate di campionato. Un anno fa, l'11 settembre del 2016, le due squadre si sono affrontare alla terza giornata: uno a uno il risultato finale, con gol di Gamberini per i veronesi e di De Vrij per i laziali. Alla seconda giornata, due anni fa il 30 agosto del 2015, è arrivata la clamorosa vittoria per quattro a zero degli scaligeri, con doppietta di Paloschi e gol di Meggiorini e Birsa. L'ultima vittoria in casa del Chievo per la Lazio è arrivata il 2 febbraio del 2014, due a zero con reti di Candreva e Keita.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Dunque, partita alla quale la Lazio dovrà fare grande attenzione, visti i precedenti: i bookmaker sembrano comunque credere alla possibilità che i biancazzurri possano riscattare l'opaca prova contro la Spal. Vittoria laziale quotata 2.15 da Unibet, mentre Betclic alza fino a 3.80 la quota per il successo interno veronese, ed il pareggio viene proposto a una quota di 3.40 da William Hill.

