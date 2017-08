Classifica Marcatori Serie A / Capocannoniere: Belotti e Immobile cercano di sbloccarsi (2^ giornata)

Classifica marcatori Serie A, Andrea Belotti - La Presse

Non si può dimenticare quello che ha fatto Andrea Belotti l'anno passato è per questo che oggi da lui ci si aspetta qualcosa di più di quanto visto una settimana fa. L'attaccante classe 1993 di Calcinate scenderà in campo da titolare nella sfida contro il Sassuolo anticipo delle ore 18.00. La settimana scorsa Belotti non ha segnato nella gara d'esordio contro il Bologna quando a sbloccare il risultato fu Adem Ljajic. Non solo Belotti perché ci si aspetta molto anche da Ciro Immobile anche se impegnato nella difficile trasferta di Verona contro il Chievo di Rolando Maran. L'attaccante campano ha siglato una doppietta in Supercoppa Italiana contro la Juventus, ma è rimasto a secco contro la Spal nella prima giornata di Serie A. Staremo a vedere se riusciranno i due attaccanti a segnare durante la seconda giornata che va in scena oggi e che ci propone grandissimo spettacolo.

TANGO ARGENTINO IN TESTA

La giornata di ieri ci ha regalato due strepitosi argentini che ora sono in testa alla classifica dei marcatori. Si tratta di Paulo Dybala e di Mauro Icardi. Il primo ha preso in mano una Juventus in difficoltà, sotto di due reti dopo cinque minuti, portandola alla vittoria con una strepitosa tripletta prima da quand'è in bianconero. Il secondo invece sveglia un Inter intorpidita dal gioco della Roma di Eusebio Di Francesco e cambia ''da solo'' la partita con una doppietta incredibile. Arriva anche il primo squillo di chi la classifica dei marcatori l'ha vinta l'anno scorso, Edin Dzeko. Il suo gol non ha regalato punti alla Roma nonostante l'aveva portata in vantaggio contro l'Inter. Si sono sbloccati anche Juan Cuadrado, Andrej Galabinov, Matias Vecino e Godfred Donsah con quest'ultimo che ha deciso la gara Benevento-Bologna. Staremo a vedere chi segnerà oggi per smuovere ancora la graduatoria.

LA CLASSIFICA MARCATORI

4 gol: Paulo Dybala (Juventus), Mauro Icardi (Inter)

2 gol: Fabio Quagliarella (Sampdoria)

1 gol: Valter Birsa (Chievo), Amato Ciciretti (Benevento), Juan Cuadrado (Juventus), Patrick Cutrone (Milan), Federico Di Francesco (Bologna), Godfred Donsah (Bologna), Andrej Galabinov (Genoa), Faouzi Ghoulam (Napoli), Gonzalo Higuain (Juventus), Franck Kessie (Atalanta), Roberto Inglese (Chievo), Aleksandar Kolarov (Roma), Adam Ljajic (Torino), Mario Mandzukic (Juventus), Arkadiusz Milik (Napoli), Giampaolo Pazzini (Verona), Ivan Perisic (Inter), Suso (Milan), Cyril Thereau (Udinese), Matias Vecino (Inter), Edin Dzeko (Roma)

