Classifica Vuelta 2017 / Froome maglia rossa. Nibali e Aru risalgono (oggi, 9^ tappa)

La classifica generale della Vuelta 2017 vede Chris Froome sempre più saldamente in maglia rossa. Il suo vantaggio in classifica generale a dire il vero non è ancora così ampio, tuttavia il britannico del Team Sky è stato fino ad oggi globalmente il corridore più forte in salita, ed in più sulla carta avrà anche il vantaggio della cronometro di 40 km, in cui potrebbe essere il più forte fra tutti i corridori che puntano al successo finale o almeno al podio di Madrid. La strada è ancora molto lunga e naturalmente tutto può succedere, anche perché chi arriva dal Tour de France (come naturalmente lo stesso Chris Froome) potrebbe accusare a lungo andare un calo rispetto a chi ha preparato in modo più specifico questa Vuelta, come ad esempio Vincenzo Nibali, tuttavia è chiaro che per il momento il britannico è l’uomo forte della Vuelta 2017 e la doppietta con il Tour, riuscita finora nella storia solo a Jacques Anquetil e Bernard Hinault, diventa un’ipotesi sempre più concreta.

IL PUNTO SULLA CLASSIFICA GENERALE

Il primato di Froome si basa dunque sulle sensazioni oltre che sui numeri, dal momento che i primi dieci sono ancora tutti compresi nello spazio di due minuti, come è d’altronde anche normale dopo sole otto tappe. Ieri comunque Chris Froome ha ulteriormente allungato su tutti i rivali, a partire dal colombiano Esteban Chaves, che occupa la seconda posizione ma adesso con un ritardo di 28”, mentre Nicolas Roche è terzo a 41”. Molto interessante la quarta posizione di Vincenzo Nibali a 53”, perché lo Squalo siciliano attende tappe più adatte a lui (quelle con le salite più lunghe), anche se un Froome in queste condizioni non lascia tranquillo nemmeno il capitano della Bahrain-Merida. Quinto Tejay Van Garderen a 58”, con la Bmc che può dunque contare su due uomini fra i primi cinque della classifica generale: un vantaggio che potranno cercare di sfruttare anche dal punto di vista tattico. La nazione più rappresentata nelle prime posizioni è invece l’Italia, perché dopo Nibali troviamo al sesto posto Fabio Aru, adesso staccato di 1’06” dal leader Froome.

LE ALTRE GRADUATORIE

Le buone notizie per l’Italia arrivano anche dallle altre graduatorie. Infatti Matteo Trentin continua a vestire la maglia verde come leader della classifica a punti, mentre Davide Villella è sempre saldo in maglia a pois per quanto riguarda la classifica scalatori. I due corridori italiani sono al comando già da qualche giorno di queste due prestigiose classifiche: Villella per ben tre giorni in questa settimana è andato in fuga, raccogliendo il massimo dei punti su ogni Gpm possibile e godendosi dunque un primato per il momento abbastanza solido; più incerta la posizione di Trentin, anche perché con tante tappe di montagna non è da escludere che alla fine della Vuelta siano i big a giocarsi anche la classifica a punti. Nella classifica combinata invece al primo posto c’è Chris Froome, in virtù del primo posto nella generale, il nono fra gli scalatori e il settimo a punti: dato che il britannico naturalmente indosserà la maglia rossa oggi, la maglia bianca spetterà a Jan Polanc, lo sloveno della UAE Team Emirates che è balzato al secondo posto di questa graduatoria che è una peculiarità della Vuelta.

LA CLASSIFICA

1. Froome (Gbr, Sky) 32h26'13''

2. Chaves (Col, Orica-Scott) a 28"

3. Roche (Irl, Bmc) a 41"

4. Nibali (Ita, Bahrain-Merida) a 53"

5. Van Garderen (Usa, Bmc) a 58"

6. Aru (Ita, Astana) a 1'06"

7. De la Cruz (Spa, Quick Step) a 1'08”

8. A. Yates (Gbr, Orica-Scott) a 1'18"

9. Woods (Can, Cannondale-Drapac) a 1'41"

10. Zakarin (Rus, Katusha-Alpecin) a 1'57"

