Crotone Verona/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Crotone Verona (LaPresse)

Crotone e Verona si affrontano nella serata del 27 agosto in una partita diretta dall’arbitro Marco Guida e valida per la seconda giornata del massimo campionato di Serie A. Il match è chiaramente importante perché ad affrontarsi sono due squadre che lotteranno per salvarsi. Il calcio di inizio è fissato per le ore 20:45 all'Ezio Scida di Crotone. Entrambe sono a zero punti dopo le sconfitte contro Milan e Napoli: l'imperativo è quello di cercare un risultato positivo per cominciare a muovere la classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Crotone-Verona, domenica 27 agosto alle ore 20.45, sarà una sfida trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky, sul canale numero 255 del satellite, ovvero Sky Calcio 5 HD. Ci sarà anche la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video via internet, sempre per chi sarà munito di un abbonamento Sky, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

Il Crotone è ancora molto attivo sul mercato, perchè la partenza di Falcinelli, tornato al Sassuolo dopo l'ottima annata in terra calabrese, rischia di pesare e non poco in questa annata. I calabresi si sono resi protagonisti di un pre-campionato altalenante e la vittoria sul Piacenza nel terzo turno di Coppa Italia era nella logica delle cose vista la differenza di categoria. Il match contro il Milan era di quelli proibitivi per tanti motivi, non ultimo il fatto che quella rossonera è squadra rinnovata alla radice rispetto all'ultima annata. Tuttavia il 3 a 0 finale con cui la squadra di Montella ha vinto in Calabria, complice anche l'espulsione di Ceccherini, non può certo far felice Nicola ed i suoi ragazzi: la salvezza di sicuro non passa da una vittoria alla seconda di campionato, ma è fuor di dubbio che si debbano sfruttare i turni casalinghi e quindi i 3 punti diventano quasi un obbligo.

Non se la passa molto meglio il Verona di Pecchia, che dopo un pre-campionato funestato dall'addio di Cassano, che ha giocato solo un'amichevole contro la Triestina, vinta 2 a 0, ha iniziato bene in Coppa Italia con la vittoria per 3 a 1 sull'Avellino, ma malissimo in campionato: il Napoli si è imposto per 3 a 1 al Bentegodi, senza quasi forzare e la squadra scaligera ha dovuto fare i conti anche con la frattura tra il tecnico e Pazzini. L'attaccante è stato tenuto in panchina per 75' e quando ha segnato su rigore poco dopo il suo ingresso, si è prodotto in una esultanza fortemente polemica verso l'allenatore. Come se non bastasse la sconfitta con polemiche annesse, il Verona deve anche fare i conti con i propri tifosi, che nel match contro il Napoli si sono resi protagonisti di cori di natura razzista all'indirizzo dei giocatori partenopei, con il risultato che la società si è vista recapitare una diffida ed una multa di 30 mila euro. Senza dubbio non si tratta di un ottimo inizio per la compagine veneta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Crotone dovrà fare a meno di Ceccherini, espulso contro il Milan: al suo posto è pronto Dussene, che andrà a fare coppia con Cabrera al centro della difesa. Nel 4-4-2 calabrese ci sarà ancora spazio per Mandragora nel ruolo di ala sinistra, mente l'attacco sarà composto da Trotta e Budimir, con quest'ultimo che a Crotone cerca il rilancio dopo la brutta esperienza alla Sampdoria. Il Verona di Pecchia invece giocherà con il 4-3-3: in porta ci sarà ancora Nicolas, mentre in difesa spazio a Caceres e Souprayen sugli esterni e a Ferrari ed Heurtaux al centro: questo reparto sarà osservato speciale visti i troppi errori fatti contro il Napoli. In attacco è previsto il ritorno di Pazzini dal primo minuto e la conferma di Cerci e Verde, con quest'ultimo che è al secondo tentativo di esplodere in A dopo la poco fortunata esperienza con il Frosinone. Il giocatore contro il Napoli non ha brillato e Pecchia gli chiede molto di più.

I PRECEDENTI

Andando a vedere i precedenti tra le due formazioni, va detto che si tratta di una prima volta assoluta in massima serie: gli undici precedenti sono tutti in Serie B o Coppa Italia: il bilancio è di 2 vittorie del Crotone, 5 pareggi e 4 affermazioni degli scaligeri. L'ultima volta in terra calabrese risale alla Serie B 2012/2013, quando il risultato finale fu un pirotecnico 3 a 3. Nel 2010/2011, sembre in B, finì invece 3 a 1 per i padroni di casa.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

I bookmakers nostrani si aspettano un match equilibrato, ma il Crotone dovrebbe riuscire a far valere il fattore campo: la Snai quota una vittoria dei pitagorici a 2,40 volte la cifra giocata, mentre un successo degli uomini di Pecchia ha una quota leggermente più alta, pari a 3,00 volte la scommessa effettuata. Il risultato meno probabile è il pareggio, che la Snai pagherà 3,25 a quegli scommettitori che dovessero decidere di puntarci.

© Riproduzione Riservata.