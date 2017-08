Cuneo Carrarese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cuneo Carrarese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Cuneo Carrarese, che sarà diretta dall’arbitro Valerio Maranesi, si gioca alle ore 16.30 di domenica 27 agosto; è una partita valida per la prima giornata della Serie C 2017-2018. Siamo nel girone A: il campionato è quello che fino allo scorso anno era conosciuto come Lega Pro, e che da questa stagione è tornato a una denominazione storica che è sempre rimasta nell’immaginario collettivo. Sia come sia, le due squadre hanno già iniziato la stagione nel turno preliminare della Coppa Italia di categoria, ma oggi aprono le danze in un campionato nel quale avranno come primo obiettivo la salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Cuneo Carrarese non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come accade ormai da qualche anno, la partita sarà disponibile sul portale Sportube.tv che, accessibile tramite abbonamento, possiede i diritti per la diretta streaming video del campionato e della coppa di Serie C, di cui fornirà tutte le gare della stagione 2017-2018.

IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

Abbiamo detto che Cuneo e Carrarese hanno già iniziato la loro stagione: non solo, appena una settimana fa si sono incrociate (a campi invertiti) nella partita che ha chiuso il girone A. E’ finita 2-2 e non ha goduto nessuno: entrambe sono state eliminate a favore del Monza. Cuneo che torna a giocare in Serie C dopo la bella promozione dello scorso anno: i piemontesi sono usciti vincitori da un girone nel quale c’erano avversarie di tutto rispetto come Varese, Chieri e Borgosesia. L’obiettivo è ovviamente quello di salvarsi, ma la campagna acquisti è stata piuttosto importante: sono arrivati giocatori come Filippo Boniperti e Mattia Gerbaudo (entrambi cresciuti nella Juventus) e l’attaccante Simone Dell’Agnello, scuola Livorno. Allenatore sarà Massimo Gardano: l’anno scorso era al Gozzano, proprio avversario del Cuneo nel girone A della Serie D.

La Carrarese nelle ultime stagioni è andata a fase alterne: nel 2015 ha sfiorato la partecipazione ai playoff per la promozione, l’anno scorso ha dovuto vincere il playout contro la Lupa Roma per salvarsi al termine di una stagione davvero sotto le aspettative (ma terminata in crescendo). In panchina è arrivato Silvio Baldini: profilo di livello, ma l’ultima esperienza in panchina è datata ottobre 2011. Che la squadra sia stata costruita per fare grandi cose si nota subito: Cais, Coralli e Tavano sono un lusso per l’attacco, ci sono anche Vassallo e Piscopo otre al centrocampista centrale Tommaso Tentoni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Cuneo potrebbe confermare buona parte del 4-3-3 visto allo stadio dei Marmi: davanti a Stancacampiano linea difensiva con Conrotto e Boni centrali, Quitadamo e Baschirotto ad agire sulle corsie laterali. A centrocampo Rosso sarà il playmaker davanti alla difesa con Cristini e Gerbaudo che si occuperanno delle mezzali, cercando tempi di inserimento e qualità alla manovra. Cambierà invece il tridente, e potrebbe cambiare in toto: Mobilio a destra e Filippo Boniperti a sinistra, con Dell’Agnello attaccante centrale.

Nella Carrarese Tavano e Coralli saranno i due attaccanti nel 3-5-2; alle loro spalle Saporetti potrebbe giocare a destra con Vassallo a sinistra, in mezzo invece Tentoni farà da perno nella linea a tre che si compone anche del veterano Marco Marchionni (ex di Juventus e Fiorentina tra le altre) e Cardoselli che potrebbe essere l’altra mezzala. In difesa invece si gioca appunto a tre: Matteo Contini è un altro giocatore di grande esperienza, con lui Cason e Cazé con in porta Ettore Lagomarsini, confermato.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Cuneo Carrarese l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Cuneo) siamo a 2,60; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,15 mentre per il segno 2 (vittoria Carrarese) la vincita sarà eventualmente di 2,60 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

