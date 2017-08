Diretta/ Vuelta 2017 Streaming video e tv 9^ tappa: vincitore, percorso (Orihuela-Cumbre del Sol, oggi)

Diretta Vuelta: Fabio Aru (LaPresse)

La Vuelta 2017 oggi con la nona tappa Orihuela-Cumbre del Sol di 174 km vivrà il suo secondo arrivo in salita: basterebbe questo per spiegare l'importanza della frazione odierna, a dire il vero quasi completamente pianeggiante, tuttavia caratterizzata dalla breve ma impegnativa ascesa finale, che sarà da affrontare due volte. Di certo non si può quindi parlare di "tappone", ma le pendenze durissime del finale infiammeranno la battaglia fra i big della Vuelta. La partenza di questa tappa (dopo la quale domani la Vuelta 2017 osserverà il suo primo giorno di riposo) sarà alle ore 13.26 da Orihuela, mentre l’arrivo è atteso a Cumbre del Sol indicativamente fra le ore 17.30 e le 18.00, per una tappa che fondamentalmente si disputerà lungo la costa della Comunità Valenciana, ma che per scrivere il gran finale si inerpicherà in salita.

INFO STREAMING VIDEO, ORARIO E DIRETTA TV

La Vuelta 2017 viene trasmessa in diretta tv su Eurosport, canale tematico europeo disponibile sia nel pacchetto satellitare di Sky sia in quello digitale terrestre di Mediaset Premium. In diretta streaming video l'appuntamento sarà dunque con i servizi offerti ai rispettivi abbonati da Sky Go, Premium Play ed Eurosport Player. Per quanto riguarda questa nona tappa Orihuela-Cumbre del Sol, il collegamento sarà dalle ore 15.00 per seguire tutte le fasi più significative della frazione odierna, mentre al termine della tappa ci sarà la rubrica Vuelta Extra per approfondimenti e commenti. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l'account ufficiale Twitter è @lavuelta.

IL PERCORSO DI OGGI

Come abbiamo già tratteggiato all'inizio, il percorso di questa nona tappa della Vuelta 2017 sarà in gran parte pianeggiante, lungo la costa della Comunità Valenciana: tuttavia, nei pressi della località costiera di El Poble Nou de Benitatxell ecco la breve ma dura salita dell'Alto de Puig Llorença, che porterà all'arrivo di Cumbre del Sol, da cui si gode un gran panorama sul mare, al quale però i corridori potranno pensare poco. Ancora una volta una salita breve ma esplosiva, come piace agli spagnoli: terreno più per gli scattisti e per chi sa esprimere grande potenza sulle brevi salite, piuttosto che per gli scalatori puri che fanno la differenza alla distanza e che invece qui potrebbero soffrire. La salita verrà affrontata una prima volta dopo circa 130 km: per la precisione, il passaggio al primo Gran Premio della Montagna dell'Alto de Puig Llorença sarà al km 132,1, al termine di soli 3,2 km di ascesa ma con pendenza media del 9,2% e punte di pendenza massima fino al 21%. Non si arriverà fino al traguardo, ma si imboccherà la discesa per tornare verso la costa: al km 160 si supererà lo sprint intermedio di Xàbia, poi si pedalerà di nuovo verso questo durissimo strappo: stavolta la salita sarà completa fin sul traguardo, comunque corta (4 km) ma sempre durissima, con pendenza media che sulla salita completa è pari al 9,1% e comprende naturalmente anche lo strappo che tocca il 21%.

