Fano Bassano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fano Bassano, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Fano Bassano, che sarà diretta dall'arbitro Michele Di Cairano, si gioca domenica 27 agosto alle ore 18:30; la Serie C 2017-2018 riparte anche per il girone B. Lo scorso anno il Fano, nonostante i pronostici negativi degli addetti ai lavori, è riuscito a conquistare un'insperata salvezza, vedendo invece l'Ancona retrocedere in Serie D. La squadra marchigiana ha chiuso la stagione regolare con 39 punti, in 17 posizione, a 2 soli punti dalla salvezza aritmetica, raggiunta poi vincendo la finale play out. Il Fano si ripresenta ai nastri di partenza della stagione 2017-2018 con tanta determinazione e voglia di fare bene, consapevole che, come lo scorso anno, dovrà sudare le proverbiali sette camicie per confermare la categoria. Il Bassano è una squadra di maggior caratura tecnico-tattica. Lo scorso anno concluse il torneo al decimo posto del girone B, con 13 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte. Un ruolino di marcia che consentì al Bassano di partecipare ai play off di fine anno, anche se la promozione in Serie B rimase soltanto che un sogno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fano Bassano non sarà trasmessa in diretta tv; da qualche anno però il portale Sportube.tv fornisce in esclusiva tutte le partite di campionato e coppa della Serie C in diretta streaming video, e lo farà anche in questa stagione. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

QUI FANO

Buon esordio in agosto del Fano, che in Coppa Italia di Lega Pro ha collezionato il prezioso successo per 2-0 sul campo del Santarcangelo e fermato sullo 0-0 il più quotato Ravenna davanti al proprio pubblico, nel corso del secondo turno preliminare del torneo. Alla fine il risultato ha premiato la squadra ospite, che ha dunque eliminato i giocatori marchigiani dalla competizione, nonostante non avessero demeritato durante i novanta minuti di gioco. Contro il Santarcangelo le note positive sono arrivate da Melandri e Germinale, entrambi a segno nel corso del secondo tempo. Grande soddisfazione per il Fano, riuscito a sovvertire i pronostici di una partita che li vedeva partire sfavoriti. Il tecnico Cuttone ama schierare i suoi con il modulo 4-3-1-2. Nel match di Coppa Italia di Lega Pro l'allenatore si è affidato alla coppia d'attacco composta da Melandri e Fioretti, con Varano dietro le punte. A centrocampo Torelli, Capellupo e Schiavini, mentre la difesa a 4 è stata composta dai centrali Ferrani-Gattari con Lanini e Fabbri terzini. In porta Miori.

QUI BASSANO

Il Bassano Virtus non è riuscito a superare il primo turno della Tim Cup, perdendo meritatamente sul campo di Castellamare contro i padroni di casa della Juve Stabia per 3-1. Un risultato che non lascia attenuanti alla formazione ospite, allenata da Giuseppe Magi, che non è riuscita a partire con il piede giusto nella stagione 2017-2018, in attesa della prima giornata di campionato. Contro la Juve Stabia non ha funzionato nulla ed è maturato un ko che fa male, soprattutto in considerazione del fatto che la Juve Stabia non è di certo una formazione imbattibile. Il Bassano si è schierato con un 4-2-3-1, che prevedeva Grandolfo punta centrale, con alle spalle il trio di trequartisti costituito da Fabbro, Minesso e Venitucci. A centrocampo, a fare filtro, la coppia Bianchi-Botta, mentre in difesa linea a 4 formata da Barison, Bonetto, Pasini e Karklais. In porta l'estremo difensore Grandi. Grandolfo, insieme a Diop, è una delle scommesse su cui mister Magi punta per l'intera stagione di Serie C. Il Bassano è una squadra relativamente giovane, con Stefano Botta tra i giocatori più esperti insieme a Venitucci. Riuscirà ugualmente ad essere protagonista nella stagione ormai alle porte oppure l'età media della squadra si rivelerà troppo bassa per affrontare un campionato difficile come quello di Serie C?

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Fano Bassano l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Fano) siamo a 2,30; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,20 mentre per il segno 2 (vittoria Bassano) la vincita sarà eventualmente di 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.