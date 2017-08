Fiorentina Sampdoria/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Sampdoria - LaPresse

Fiorentina Sampdoria, diretta dall’arbitro Daniele Doveri alle ore 20.45 di domenica 27 agosto, si gioca per il secondo turno della Serie A 2017/2018. La partita si preannuncia decisamente interessante per diversi motivi, non ultimo il fatto che alla guida delle due squadre vi sono Pioli e Giampaolo, che erano stati accostati proprio alla squadra che invece sfideranno stasera. Tuttavia la partita è da seguire anche per motivi di classifica: da un lato c'è una Fiorentina che deve riprendersi subito dalla brutta sconfitta contro l'Inter e cominciare a fare punti e dall'altra una Sampdoria che è partita molto bene e vuole invece incamerare subito altri 3 punti per arrivare a punteggio pieno alla sosta. L'ultimo precedente al Franchi tra le due squadre risale all'anno scorso, quando il risultato finale fu un pareggio con le firme di Bernardeschi e Muriel. La partita odierna sarà molto diversa da quella dello scorso campionato e non solo perchè i due marcatori di allora sono partiti per altri lidi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partita Fiorentina-Sampdoria sarà visibile in diretta tv sia su Sky Sport che su Mediaset Premium: la pay-tv satellitare manderà in onda l'incontro sul canale 254 Sky Calcio 4 (anche in alta definizione) mentre quella del digitale terrestre lo proporrà sul canale Mediaset Premium Calcio 2. Non mancherà ovviamente la diretta streaming video su internet: gli abbonati potranno collegarsi a Sky Go e Premium Play per assistere alla sfida.

FORMAZIONE E MOMENTO FIORENTINA

La Fiorentina ha vissuto senza dubbio una estate travagliata e il mercato non ha portato nomi importanti al Franchi se si eccettua quello di Giovanni Simeone. I tifosi viola sono decisamente preoccupati a causa delle tante partenze che hanno caratterizzato questa estate, non adeguatamente compensate dal mercato in entrata. E le amichevoli disputate dalla squadra toscana non hanno fatto che acuire questa sensazione negativa. In campionato, alla prima giornata, è arrivata la brutta sconfitta esterna contro l'Inter, che si è imposta senza praticamente il minimo sforzo con un 3 a 0 che non ammette repliche. La doppietta di Icardi e le tante occasioni che solo la bravura di Sportiello ha evitato si tramutassero in reti, hanno dato chiara la percezione del fatto che quello dei toscani sarà un campionato difficile. Prima di questo match contro la Sampdoria vi è stata anche l'amichevole contro il Real Madrid, terminata con una vittoria per 2 a 1 degli spagnoli, che si sono imposti con una rete del solito Cristiano Ronaldo. Ora per i viola è tempo di tornare a pensare al campionato e la volontà è quella di regalare una gioia ai propri tifosi. Per farlo Pioli giocherà con il 4-2-3-1 e potrà contare sul ritorno di Chiesa, giocatore decisamente importante nell'economia della manovra. In avanti confermato Simeone come unica punta e l'assenza di Saponara per infortunio.

FORMAZIONE E MOMENTO SAMPDORIA

La stagione della Sampdoria è partita decisamente meglio: nonostante le continue voci di mercato su Schick, la squadra è riuscita comunque ad effettuare una buona preparazione e i primi risultati sono senza dubbio positivi. Il primo impegno ufficiale è stato contro il Foggia nel terzo turno di Coppa Italia: la pratica con i pugliesi è stata chiusa con un comodo 3 a 0. Il primo turno di campionato ha visto invece la Sampdoria impegnata in casa contro il Benevento e anche in tale occasione Giampaolo ha avuto ottime risposte, perchè la squadra ha reagito benissimo allo svantaggio iniziale, trascinata da un Quagliarella in stato di grazia, che con la propria doppietta ha permesso ai doriani di ribaltare l'inerzia del match e di portare a casa un risultato molto importante. Per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo in questo impegno contro la Fiorentina, il tecnico blucerchiato sembra intenzionato a dare fiducia agli 11 che sono scesi inizialmente in campo contro il Benevento, a cominciare dal tandem che agirà in attacco nel 4-4-2 doriano, formato da Quagliarella e dall'ex Pescara Caprari. L'unico dubbio di Giampaolo riguarda chi mettere in campo tra Ramirez e Richy Alvarez, con il primo che sembra favorito sul secondo.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Andando a dare uno sguardo a quelle che sono le sensazioni dei bookmakers riguardo questo interessante match, si scopre come la favorita, nonostante quanto si è detto prima, risulti la Fiorentina. Basti pensare che la Snai paga una vittoria della compagine toscana 1,83 volte la cifra giocata, mentre un successo dei ragazzi di Giampaolo viene pagato, sempre dalla Snai, 4,25 volte la cifra giocata. Un eventuale pareggio viene invece quotato, sempre dalla Snai, 3,60 volte l'eventuale scommessa che si dovesse decidere di effettuare.

