Howedes alla Juventus? / Calciomercato: i bianconeri insistono per il prestito, il club tedesco ci pensa

Si è parlato a lungo della possibilità di vedere Benedikt Howedes dello Schalke 04 alla Juventus in questa sessione di calciomercato. Del ragazzo ha parlato Roberto Di Matteo che lo ha allenato al club tedesco. Ha spiegato a TuttoJuve.com: "Benedikt Howedes è un ragazzo davvero straordinario, un professionista di altissimo livello ed è un centrale da top club europeo. In condizione di emergenza ha giocato addirittura da terzino sinistro, ma preferisce fare il centrale. ha qualità fisiche e lo ritengo molto adatto alla Serie A come caratteristiche tecniche. Non è velocissimo, ma nemmeno lento. E' bravo ad anticipare l'avversario e sa leggere molto bene le situazioni. E' nato e cresciuto nello Schalke 04, ha auto tante occasioni ma è rimasto sempre fedele". Ora però per Howedes sembra davvero arrivato il momento di spiccare il volo verso una nuova realtà.

HOWEDES ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO: ULTIME NOTIZIE, I BIANCONERI INSISTONO PER IL PRESTITO

La Juventus insiste per il prestito di Benedikt Howedes dello Schalke 04. I bianconeri vorrebbero acquistarlo a titolo temporaneo per poi riscattarlo tra un anno e non sono intenzionati a fare follie come ha ricordato questa mattina SportMediaset. Sicuramente si tratta di un giocatore importante, dotato di fisicità e grande intelligenza nel giocare sia al centro che sulla corsia destra. Classe 1988 campione del mondo da titolare con la Germania di Joachim Loew ha dimostrato nel tempo di essere un giocatore molto affidabile. Lo Schalke 04 vorrebbe però cedere il ragazzo a titolo definitivo, senza rimanere legata a un prestito con diritto di riscatto per ritrovarselo tra un anno di nuovo in casa con la carta d'identità ancora più ingiallita. Secondo quanto riportato da SportMediaset pare che alla fine l'affare si farà, ma che si trascinerò alla fine della sessione di calciomercato e che si possa in un modo o nell'altro portarsi a termine in maniera positiva.

