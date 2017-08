Incidente Perez Ocon/ Video Formula 1, contatto tra le due Force India sul rettilineo (Gp Belgio 2017)

Sergio Perez e Esteban Ocon, guide della Force India (Foto LaPresse)

Clamoroso incidente nel corso del Gran Premio del Belgio 2017: usiamo questo aggettivo perchè a essere coinvolte sono state le due macchine della Force India, con Sergio Pérez che ha avuto la peggio ed è dovuto rientrare molto lentamente ai box senza la posteriore destra. Gara compromessa appena dopo la metà per il messicano (eravamo al ventinovesimo giro), che ancora una volta lottava per la zona punti: nei primi dieci ci è entrato Esteban Ocon, che però ha fatto sì che entrasse in pista la Safety Car. Il francese ha avuto la meglio nell’incidente, e possiamo dire che è giusto così: Pérez infatti ha eseguito una manovra scorretta nel tentativo di tenere alle sue spalle il compagno di squadra, e ha pagato dazio non riuscendo nell’intento. Sarà difficile per lui chiudere a punti questo Gran Premio del Belgio: sulla pista di Spa-Francorchamps non mancano troppi giri al termine e ci sono quattro macchine da superare per tornare in decima posizione (per di più una delle monoposto è appunto quella di Ocon).

LA DINAMICA DELL’INCIDENTE

Chiara la dinamica di quanto accaduto: sul lungo rettilineo di arrivo Ocon ha preso la scia di Pérez, che occupava la decima posizione in classifica. Arrivato decisamente più veloce del compagno di squadra, ha potuto utilizzare l’ala mobile per avere lo spunto decisivo ed effettuare il sorpasso; ha preso la traiettoria sulla destra di Pérez che l’avrebbe portato ad avere la curva all’interno successivamente, ma il messicano ha stretto la sua traiettoria e di fatto ha chiuso Ocon al muro. Il francese, trovatosi a quel punto senza lo spiraglio giusto per passare, ha provato a rimediare ma non aveva più margine per tornare nei ranghi. Il contatto è stato inevitabile: a rimetterci però è stato il solo Pérez che ha perso la posteriore destra e, come già raccontato, si è avviato lentamente ai box. Ocon ha proseguito, prendendosi quella posizione di cui andava a caccia al momento del sorpasso. Per lui dunque c’è ancora la possibilità di chiudere la gara di Spa-Francorchamps nei primi dieci.

Ancora loro.. Perez & Ocon sono due pazzi scatenati! #BelgianGP #IlTronoDiSpa pic.twitter.com/XDLlJPEEVD — FedeMaxiPeru ???? (@FedeMaXiPeru) 27 agosto 2017

