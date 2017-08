Italia Slovacchia/ Streaming video e diretta rai.tv, orario e risultato live (Europei volley 2017)

Diretta Italia Slovacchia - LaPresse

Italia Slovacchia è la seconda partita, in programma oggi domenica 27 agosto 2017 alle ore 17.30, per la nostra Nazionale di pallavolo agli Europei di volley maschile 2017 in Polonia; appuntamento ancora a Stettino, dove si disputano tutte le partite del girone B. L’Italia sta vivendo una delle estati più difficili della sua storia recente: una brutta World League e venerdì sera la sconfitta contro la Germania al debutto nella rassegna continentale, sembra così lontana la fantastica estate 2016, coronata dall’argento olimpico per i ragazzi del c.t. Gianlorenzo Blengini. Adesso però bisogna dimenticare tutto: la partita di oggi, contro un’avversaria sulla carta certamente inferiore, è da vincere e possibilmente anche in modo convincente, per dare una risposta anche dal punto di vista psicologico e naturalmente per non peggiorare ulteriormente una classifica che in caso di sconfitta diventerebbe pessima.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo poi che gli Europei di volley maschile 2017 di Polonia la tv di stato ha confermato ampia copertura mediatica sulle proprie reti generaliste, per la gioia di tutti gli appassionati. La diretta tv di Italia Slovacchia sarà quindi garantita dalle ore 17.20 sul canale Rai 2, con diretta streaming video per tutti sul portale Raiplay.it. Segnaliamo poi la possibilità di rimanere aggiornati sul risultato live e il tabellino della partita sul portale ufficiale della Cev, www.cev.lu.

QUI ITALIA

Come accennavamo in precedenza, l’estate 2017 difficilmente avrebbe potuto essere più complicata per Blengini: un nuovo ciclo da cominciare, con alcune defezioni illustri per vari motivi, da Osmany Juantorena che si è preso un’estate sabbatica a Ivan Zaytsev e il caso delle sue scarpe, di cui si è parlato forse anche troppo. Si aggiunga una World League pessima, nella quale non siamo nemmeno andati vicini a qualificarci per la World Six che di solito ci vedeva quasi sempre presenti e adesso la sconfitta contro la Germania al debutto di questi Europei, in una partita che dopo il terzo set sembravamo avere sotto controllo e che ci ha invece visti crollare alla distanza. Serve dunque una reazione immediata in una partita come quella contro la Slovacchia, che è doveroso vincere vista la differenza di valori.

QUI SLOVACCHIA

Le ambizioni dei nostri avversari sono certamente più limitate: la sconfitta nel derby della ex Cecoslovacchia con i cugini della Repubblica Ceca è già un durissimo colpo alle speranze della Slovacchia di andare avanti nel torneo, se si considera che Italia e Germania sono sulla carta ancora più forti dei cechi. Di conseguenza gli slovacchi scenderanno in campo con la serenità di chi non ha più niente da perdere: forse può anche essere un bene contro un’Italia che invece avrà il peso della tensione di una partita da vincere ad ogni costo. Tecnicamente però la Slovacchia ci è senza ombra di dubbio inferiore, quindi vincere contro l’Italia sarebbe per loro una vera e propria impresa.

