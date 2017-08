Liverpool Arsenal/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Liverpool Arsenal (LaPresse)

Liverpool Arsenal, diretta dall’arbitro Martin Atkinson è la partita in programma oggi domenica 27 agosto 2017 alle ore 17.00 a Anfield, valida nella terza giornata della Premier League 2017-2018. Ecco il big match di questo turno del campionato inglese: nssuna delle due può sbagliare, pena perdere ulteriore terreno da chi è davanti, in primis lo United di Mourinho. Il Liverpool di Klopp è sicuramente messo meglio psicologicamente, visto che si trova a 4 punti e viene da due vittorie consecutive: la prima contro il Crystal Palace in campionato e la seconda, molto importante, nei play-off di Champions League, dove ha eliminato la temibile squadra tedesca dell'Hoffenheim al termine di un doppio confronto molto intenso e serrato. Ora Firmino e compagni devono concentrarsi sul match contro l'Arsenal e Klopp proverà a ricucire il rapporto con Coutinho, che alla fine rimarrà a Liverpool nonostante la sua voglia di approdare al Barcellona. Il tecnico dei Reds è stato inflessibile e ha detto no anche ad un'offerta di 130 milioni di euro. L'Arsenal di Wenger arriva a questo match con la consapevolezza di non potersi permettere altri passi falsi: dopo la pirotecnica vittoria all'esordio contro il Leicester, bella per chi ama il calcio ma ricca di segnali negativi per chi vede le cose anche in prospettiva, è arrivata una brutta sconfitta contro lo Stoke City, capace di vincere 1 a 0 senza rischiare mai nulla e di scatenare subito una contestazione da parte dei tifosi della squadra londinese, che non digerirebbero una stagione come quella scorsa.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo, Klopp è orientato ovviamente a mantenere inalterato il proprio 3-4-3. L'unico dubbio del tecnico riguarda la possibilità o meno di far giocare Coutinho, che non ha preso parte al doppio confronto di Champions che ha permesso alla squadra di approdare alla fase a gironi. La sensazione è che il giocatore brasiliano non scenderà in campo nemmeno contro i Gunners e che Klopp andrà a confermare in gran parte coloro che sono scesi in campo nel ritorno del match contro l'ex squadra di Firmino. In casa Arsenal c'è invece grande fibrillazione e Wenger pensa ad alcuni cambi in vista di una partita che pur giocandosi solo alla terza giornata è già importantissima per il suo futuro a medio termine sulla panchina londinese. Lacazette sarà della partita, ma stando ad alcuni rumors potrebbe esserci un cambio di modulo radicale da parte di Wenger, che potrebbe decidere di mandare in soffitta, almeno per questo match, l'amato 4-2-3-1 e affidarsi ad un 4-4-2. La volontà del tecnico è ovviamente quella di trovare un equilibrio che nelle prime due esibizioni è mancato e fare in modo che la difesa soffra meno. Risulta quindi molto probabile un modulo più coperto con il sacrificio di Ozil, che dovrebbe andare in panchina, a dimostrazione che il giocatore è uno dei colpevoli, almeno secondo il tecnico, della brutta sconfitta contro lo Stoke City.

QUOTE E PRONOSTICO

I pronostici sul match ovviamente si sprecano: andando a vedere le quote proposte dalla Snai si scopre come i Reds partano con i favori del pronostico, visto che una loro vittoria è quotata a 2,10. Un successo dei Gunners viene invece pagato, sempre dalla Snai, a 3,30 volte la scommessa fatta, mentre un pareggio viene pagato 3,55 volte la scommessa effettuata.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Va poi detto che la partita tra Liverpool e Arsenal sarà visibile in diretta tv esclusivamente sulla piattaforma satellitare di Sky che detiene diritti per la Premier League in Italia. Appuntamento alle ore 17.00 su Sky Sport 3 al numero 203 del telecomando della tv pay per view: confermata quindi anche la diretta streaming video tramite l’app Sky Go riservata ai soli abbonati.

