Livorno-Gavorrano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, orario e risultato live

Il Livorno e il Gavorrano giocano una partita diretta dall'arbitro Giosué Mauro D'Apice: appuntamento alle ore 20:30 di domenica 27 agosto per la prima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, con le due squadre che sono inserite nel girone A. Entrambe le compagini sono state inserite nel Girone A (ricordiamo che l’ex Lega Pro è suddivisa in tre differenti gruppi), quello riguardante le squadre del centro Italia. Gavorrano che viene dall’eliminazione in Coppa Italia dal Prato (match terminato con il risultato di una rete a zero in favore dei pratesi), e che ovviamente cercherà di rifarsi alla prima uscita stagionale, anche se non sarà un’impresa semplice.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere come potrebbero essere disposte in campo le due squadre, cominciando dai padroni di casa del Livorno. La compagine di Sottil scende in campo di solito con un compatto 4-4-2. In porta dovrebbe vedersi il portiere titolare Mazzoni, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Pedrelli nel ruolo di terzino destro, il 20enne Morelli sulla fascia mancina, e in mezzo la coppia di centrali che dovrebbe essere formata da Gasbarro e Gonnelli, con Blondett che comunque potrebbe scalzare il posto ad uno dei due suddetti. A centrocampo, linea mediana presidiata da capitan Luci in compagnia di Moscati, che avranno il compito di fare da schermo alla difesa. Largo a destra, invece, avremo Doumbia, con Michele Franco adattato al ruolo di esterno di sinistra. Infine il duo d’attacco: da una parte l’esperto Vantaggiato, e dall’altra il giovane colombiano Andres Ponce. Andiamo invece a vedere come verrà disposto in campo il Gavorrano. Mister Bonuccelli utilizza lo stesso modulo di Sottil, il 4-4-2, anche se con una disposizione a diamante, quindi con il regista e il trequartista. Il 18enne numero 1 Mazzini dovrebbe partire da titolare, con la difesa formata dai due centrali capitan Salvadori e Leonardo Bruni, mentre sulla corsia destra, a fare da stantuffo, spazio a Matteo, con Ropolo sul versante di sinistra. A centrocampo, i due interni saranno invece occupati da Malotti e Zaccaria, schierati rispettivamente a destra e a sinistra, mentre Cretella occuperà la cabina di regia, con Lombardo schierato invece nel ruolo di trequartista. Infine andiamo a vedere l’attacco, dove troveremo il 9 Brega, spalleggiato da Filippo Moscati.

INFO STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE IL MATCH

La sfida fra Livorno e Gavorrano, valevole per la prima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, precisamente Girone A, non sarà visibile in diretta tv, ma chi vorrà, potrà gustarsela in diretta streaming attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet. Per farlo basterà collegarsi al sito Sportube.tv, dopo aver pagato una piccola quota per l’abbonamento. Il match sarà seguibile anche con aggiornamenti sui vari social network, in particolare Facebook e Twitter.

