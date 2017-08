Mestre Teramo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Mestre Teramo, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Mestre Teramo sarà diretta da Paolo Bitonti; alle ore 18:30 di domenica 27 agosto i veneti aprono in casa la loro avventura nel girone B di Serie C 2017-2018. In coppa Italia destino simile per le due compagini: il Mestre ha trionfato contro il Sudtirol per 3-0. Con lo stesso punteggio i ragazzi di Teramo hanno battuto il Fondi. Ora bisognerà fare sul serio, visto che è tempo di Serie C: riusciranno i padroni di casa ad imporsi oppure gli ospiti, grazie anche alla loro esperienza, porteranno a casa i tre punti? L'entusiasmo è alle stelle tra pochissimo si ricomincia di nuovo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Mestre Teramo non sarà trasmessa in diretta tv; da qualche anno però il portale Sportube.tv fornisce in esclusiva tutte le partite di campionato e coppa della Serie C in diretta streaming video, e lo farà anche in questa stagione. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Mister Zironelli schiera il classico 4-3-3. Favaro andrà in porta, mentre Gritti e Perna saranno i due centrali di difesa. A completare il reparto ci penseranno Politti e Rubbo. Centrocampo a tre cn Fabbri e Boscolo che andranno a supportare Beccaro, in cabina di regia. Probabile un turnover con Casarotto, ma tutto verrà deciso prima del match. In campo Bussi e Sottovia in attacco, a supportare Spagnoli, unica punta. Dubbio Sodinha: il giocatore potrebbe partire dalla panchina ed entrare a gara in corso, oppure iniziare il match da titolare. Dipende se riuscirà a trovare la giusta condizione fisica. Anche la compagine avversaria sembra avere già in mente la formazione tipo. Si partirà con un probabile 4-3-1-2, che potrebbe trasformarsi in 4-3-3 in caso di necessità. Calore va in porta, con Sales e Diallo che andranno a posizionarsi sulla corsia esterna. Milillo e Caidi andranno probabilmente al centro della difesa. Centrocampo a tre composto da Paolucci, Amadio, Ilari, che cercheranno di andare a supportare l'attacco. Tulli andrà sulla trequarti, per cercare di innescare le due punte, ovvero Fratangelo e Bacio Terracino.

LA CHIAVE TATTICA

Una squadra offensiva che cercherà di portare a casa la prima vittoria stagionale ed iniziare così con il piede giusto la prima partita di questa nuova stagione. Sarà una partita sicuramente combattuta. I padroni di casa vogliono assolutamente cercare di fare il meglio per poter portare a casa la prima vittoria in Serie C. Manca l'esperienza, ma sicuramente ci sarà la volontà di fare bene come abbiamo visto in Coppa Italia contro il Sudtirol. Anche il Teramo vuole proseguire per la stessa strada, dunque non sarà facile capire come inzierà il match. Serve esperienza per vincere in serie C, ma anche le imprevedibilità possono essere decisive. Vedremo una sfida subito interessante, con tanti spunti già nel primo tempo. Infatti nei primi minuti i padroni di casa cercheranno di attaccare sin da subito, ma gli ospiti proveranno a contrastare l'avanzata del Mestre.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Mestre Teramo l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Mestre) siamo a 2,20; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,20 mentre per il segno 2 (vittoria Teramo) la vincita sarà eventualmente di 3,20 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

