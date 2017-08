Milan-Cagliari/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Milan-Cagliari, LaPresse

Milan-Cagliari, diretta dal signor Luca Pairetto della sezione di Nichelino, è una delle sei partite del secondo tuno di Serie A 2017-2018 che si disputeranno domenica 27 agosto 2017 alle ore 20.45, la gara si svolgerà presso lo stadio "Giuseppe Meazza" nel quartiere San Siro di Milano, per i rossoneri si tratterà del debutto in casa almeno per quanto riguarda in campionato, la prima partita interna di fronte al suo pubblico che ha ricominciato a sognare grazie agli ingenti investimenti della nuova proprietà.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Ampia copertura televisiva per Milan-Cagliari, la partita sarà visibile su entrambe le pay-tv che operano nel mercato televisivo italiano, Sky e Mediaset Premium. Sulla piattaforma satellitare di Rupert Murdoch il match andrà in onda sui seguenti canali: 106, 201 e 251, il che vuol dire che la visione in diretta tv sarà disponibile per tutti i clienti e non solo quelli abbonati ai pacchetti Sport e Calcio. Oltre che dal televisore di casa si potrà guardare l'incontro su smartphone, tablet e PC grazie al servizio Sky Go raggiungibile tramite web browser all'indirizzo https://skygo.sky.it oppure scaricando le app negli store di Apple e Google. Sul digitale terrestre l'appuntamento è su Premium Sport, canali 370 (in standard definition) e 380 (in high defition), con l'alternativa della diretta streaming video su Premium Play.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

È stata un'estate intensa ma ricca di soddisfazioni per il nuovo Milan di Vincenzo Montella che da ora in avanti potrà anche contare sulle qualità di Nikola Kalinic, appena arrivato da Firenze. La squadra meneghina finora ha subito gol solamente nelle amichevoli contro Borussia Dortmund e Betis Balompié, mantenendo la porta inviolata nei test match contro Lugano e Bayern Monaco ma soprattutto nei preliminari di Europa League eliminando agevolmente Craiova e Shkendija. Nella prima giornata di campionato, inoltre, è arrivata una vittoria convincente sul campo del Crotone che ha visto i rossoneri prevalere per 3 a 0, una partita resa più facile dall'espulsione di Ceccherini che ha costretto gli uomini di Nicola a giocare in inferiorità numerica per praticamente tutta la gara. Adesso il Milan ospiterà il Cagliari, reduce dallo 0-3 sull'Allianz Stadium contro la Juventus campione in carica, di certo un inizio molto complicato per la formazione di Rastelli che ha dovuto giocare le prime due giornate in trasferta visto che lo stadio provvisorio "Sardegna Arena" non era ancora pronto (lo sarà solamente a settembre).

Un pre-campionato sicuramente meno esaltante per il Cagliari che nelle varie amichevoli non è andata oltre due pareggi contro Brescia e Crotone, perdendo contro Olbia e Fenerbahce; nel terzo turno preliminare di Coppa Italia la compagine di Cagliari ha avuto la meglio sul Palermo di Bruno Tedino solamente dopo i calci di rigore. Prima giornata da dimenticare con la sconfitta per 0-3 sul campo della Juventus, con i casteddu che hanno anche sbagliato un calcio di rigore sullo 0-1 perdendo così l'opportunità di riaprire la contesa o rendere il cammino dei bianconeri verso il successo decisamente più complicato. Rastelli può comunque consolarsi con l'arrivo di Leonardo Pavoletti che andrà a rinforzare il reparto offensivo dopo la partenza di Marco Borriello, approdato alla Spal di Semplici.

I PRECEDENTI

Nella storia del campionato italiano Milan e Cagliari si sono incrociate 36 volte, il bilancio pende ovviamente dalla parte dei rossoneri con 22 vittorie, solamente 2 i successi esterni dei casteddu a San Siro, l'ultimo risalente al 1997 quando la formazione all'epoca allenata da Carlo Mazzone riuscì a battere di misura i meneghini con il gol di Roberto Muzzi, da allora solamente delusioni per il club sardo in terra lombarda.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Comprensibilmente i bookmaker offrono quote sbilanciate sull'esito di questa partita, basti pensare che WilliamHill ha fissato ad appena 1,22 la quota relativa alla vittoria interna del Milan, con Betclic che invece dà a 6,75 il risultato di parità (X) e Bwin che addirittura alza la posta in palio a 13,50 per il successo esterno del Cagliari. Data la fragilità della squadra di Rastelli in fase difensiva e l'enorme potenziale offensivo di quella di Montella, su PaddyPower l'Over è quotato a 1,50 contro il 2,60 proposto da Bet365 per l'Under. Vale la pena far notare che per il risultato esatto di 3-0 in favore del Milan, Betclic offre una quota pari a 7,25 volte la posta giocata.

© Riproduzione Riservata.