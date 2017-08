Monza Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Monza Piacenza, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Monza Piacenza verrà diretta dall'arbitro Luca Massimi; alle ore 16:30 di domenica 27 agosto lo stadio Brianteo apre le porte sulla partita della prima giornata del girone A in Serie C 2017-2018. Una gara molto intrigante e che viene molto sentita da ambo le parti. Monza che dopo un solo anno torna in serie C e lo fa con grandi ambizioni. Un mercato molto intrigante che pone la formazione lombarda come una delle possibili rivelazioni. In casa del Piacenza invece si guarda con grande interesse ai playoff vista anche la stagione scorsa che è stata molto esaltante. La squadra emiliana non vuole commettere errori e perciò è pronta a far bene anche in questo campionato che dovrà essere quello della conferma. Ambizioni importanti a confronto dunque e che permetteranno di misurare le effettive possibilità di queste due squadre che sul mercato sono state molto attive. Una prima giornata che si preannuncia avvincente e che subito mette a confronto due squadre che vogliono puntare alle parti alte della classifica. Lavoro intelligente quello svolto durante il mercato estivo e che permette di pensare a qualcosa di più di una semplice salvezza. In casa del Monza si guarda con entusiasmo al futuro viste le amichevoli giocate. Monza apparso in ottima forma fin dalle prime uscite e con tanti ragazzi pronti a mettersi in mostra anche in serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Monza Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; da qualche anno però il portale Sportube.tv fornisce in esclusiva tutte le partite di campionato e coppa della Serie C in diretta streaming video, e lo farà anche in questa stagione. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo della squadra lombarda sarà il 4-3-3 con Liverani in porta, mentre Adorni, Galli, Riva e Carissoni agiranno da difensori. A centrocampo spazio per Gasparri, Guidetti e Pelisi, mentre in avanti largo ad un tridente abbastanza temibile con D'Errico, Cori e Cogliati. Tutti e tre hanno fatto molto bene in questo precampionato. Mister Franzini per il suo Piacenza non cambierà il consueto 4-4-2 che ha dato ottimi risultati nel corso del campionato scorso. Fumagalli giocherà in porta con Di Cecco, Pergreffi, Masciangelo e Silva in difesa. A centrocampo invece ci sarà spazio dall'inizio per Pederzoli, Romero, Bini e Della Latta. Mentre in avanti non potrà mancare il tandem con Morosini e Scaccabarozzi che vogliono far male alla formazione avversaria.

LA CHIAVE TATTICA

Piacenza che vuole giocare per vincere e senza dover temere alcun avversario. Monza che ha trovato nella difesa un muro molto importante in questa estate. Ha lavorato intensamente mister Zaffaroni che ha così costruito una squadra solida e che riesce a giocare in modo compatto. Piacenza invece che punta molto sull'attacco con Romero e soprattutto il nuovo Scaccabarozzi pronti a far gol. A centrocampo molto bene la linea mediana che sta disputando una serie di partite in maniera positiva. Piacenza che in Coppa Italia ha sfiorato il colpaccio contro il Crotone di Davide Nicola. La gara tra Monza e Piacenza potrà essere seguita in diretta su Sportube, la piattaforma streaming che permette di guardare tutte le sfide della serie C in esclusiva.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per quanto concerne invece le quote previste per questa partita di Serie C (girone A), Snai quota la vittoria del Monza a 2.50 mentre il pareggio a 3.20. La vittoria della formazione piacentina viene quotata a 2.75, dimostrazione di una gara abbastanza equilibrata.

