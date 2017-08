Mustafi all'Inter / Calciomercato live: il difensore tedesco ha detto sì. Manca l'accordo con l'Arsenal

Shkodran Mustafi (Foto: Lapresse)

MUSTAFI HA DETTO SI' ALL'INTER: MANCA L'ACCORDO CON L'ARSENAL

Il calciomercato dell'Inter non è ancora terminato, anzi, nei prossimi giorni i nerazzurri potrebbero mettere a segno colpi in entrata molto importanti. Uno dei nomi più caldi accostato al club meneghino è quello di Shkodran Mustafi, difensore tedesco campione del mondo in carica con la Germania in forza all'Arsenal. Secondo quanto rivelato dal tabloid inglese The Sun, il giocatore avrebbe intenzione di lasciare i Gunners e vorrebbe soltanto l'Inter. Manca ancora l'accordo tra le due società, ma intanto i nerazzurri possono affidarsi al sì di Mustafi. Per quanto riguarda i termini della trattativa, l'Inter spinge per il prestito con obbligo di riscatto, mentre Arsene Wenger vorrebbe una cessione a titolo definitivo. Ricordiamo che due anni fa l'Arsenal sborsò la bellezza di 40 milioni di euro per prelevare Mustafi dal Valencia; ecco perché oggi i Gunners desiderano incassarne almeno 30 dall'addio del giocatore. A queste condizioni l'Inter non può accettare. Al contrario, i nerazzurri proveranno a puntare sulla formula del prestito biennale con obbligo di riscatto. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport per Mustafi sarebbe pronto un contratto da 3,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni, o già nelle prossime ore, dovrebbero arrivare novità interessanti.

