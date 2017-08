Napoli-Atalanta/ Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Napoli-Atalanta, LaPresse

Napoli-Atalanta rappresenta uno degli incroci più interessanti della seconda giornata del campionato di Serie A 2017-2018; la partita sarà diretta dall'arbitro Marco Di Bello della sezione di Brindisi, al suo fianco il direttore di gara avrà gli assistenti Crispo e Tasso, oltre al quarto uomo Valerio Di Paolo e i VAR Damato e Chiffi. Al San Paolo si affrontano due squadre che sono state tra le realtà più positive della scorsa stagione, il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45 di domenica 27 agosto 2017.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Napoli-Atalanta sarà visibile su Sky e Mediaset Premium: i clienti della pay-tv satellitare abbonati al pacchetto Calcio potranno guardare il match in diretta tv sul canale 252 in alta definizione; sul digitale terrestre l'incontro andrà in onda su Premium Sport 2 (canale 371 in SD, canale 381 in HD). Non mancherà ovviamente la diretta streaming video su internet, grazie a Sky Go e Premium Play utilizzabili senza costi aggiuntivi.

COME ARRIVANO LE SQUADRE

La squadra di Maurizio Sarri si presenta all'appuntamento con gli orobici sulle ali dell'entusiasmo dopo aver conquistato l'agognata fase a gironi di Champions League: i partenopei nei playoff si sono sbarazzati del Nizza battendolo 2 a 0 sia all'andata che al ritorno, e grazie a loro l'Italia dopo quattro anni torna ad avere tre rappresentanti nella competizione per club più importante d'Europa. Anche il sorteggio di Montecarlo ha dato una mano al Napoli che è capitato nel gruppo con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Feyenoord: tre avversarie che potranno dare sicuramente filo da torcere a Insigne e compagni - soprattutto la squadra di Pep Guardiola - che hanno comunque tutte le carte in regola per passare il turno. Anche il campionato è cominciato piuttosto bene con la vittoria esterna sul Verona al Bentegodi, un 3 a 1 convincente macchiato solamente dall'espulsione di Hysaj che dunque non sarà disponibile per la sfida all'Atalanta, Sarri concederà però un'altra chance a Milik che ha già rotto il ghiaccio lo scorso fine settimana.

Dopo l'incredibile exploit dello scorso anno quando gli orobici chiusero il campionato al quarto posto con 72 punti conquistando così la qualificazione diretta ai gironi di Europa League, ora per la squadra di Gasperini è arrivata la sfida più difficile: confermarsi sugli stessi - altissimi - livelli nonostante una rosa priva di Conti e Kessié che sono stati tra i principali artefici della cavalcata trionfale dei bergamaschi. Il debutto in casa non sembra portare bene all'Atalanta, dodici mesi fa arrivò la rocambolesca sconfitta per 3-4 contro la Lazio, una settimana fa ci ha pensato un altro club capitolino, la Roma, a espugnare lo stadio "Atleti Azzurri d'Italia" con una punizione di Kolarovc che ha beffato la barriera facendo passare il pallone sotto le gambe degli avversari con Berisha che non è riuscito a intervenire. Quello contro il Napoli sarà un altro test davvero impegnativo e un'ulteriore sconfitta potrebbe intaccare il morale di tutto l'ambiente, in attesa inoltre di conoscere l'esito dei sorteggi di Europa League e capire quali saranno le avversarie nel torneo internazionale.

I PRECEDENTI

In Serie A risultano 92 precedenti tra Napoli e Atalanta (46 in casa e 46 in trasferta), tra le mura amiche del San Paolo i partenopei hanno conquistato 32 vittorie e 9 pareggi, perdendo solamente in 5 occasioni. Un anno fa gli orobici furono un'autentica bestia nera per la banda di Sarri che perse contro la formazione di Gasperini sia all'andata (in trasferta) che al ritorno (in casa), un doppio KO che impedì agli azzurri di chiudere il campionato al secondo posto, ora il Napoli è men che mai disposto a regalare punti agli avversari se vuole veramente puntare allo scudetto e interrompere la lunga egemonia instaurata dalla Juventus.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

In occasione della prima gara di campionato in casa davanti al proprio pubblico, il Napoli intende assolutamente fare bella figura, ne sono convinti i bookmaker che per la vittoria dei padroni di casa propone una quota di 1,42 (Bwin); la quota per il pareggio si alza a 4,80 su Betclic, ancora più elevata la vincita per il 2 degli ospiti (8,00 su Bet365). Il Napoli è garanzia di gol e spettacolo, nessuna sorpresa che la quota Over (1,52 su Paddypower) sia più bassa rispetto all'Under (2,50 su Unibet). Betclic ha inoltre fissato a quota 10,50 la vincita per il risultato esatto di 3-1 in favore dei partenopei.

