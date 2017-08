PAGELLE/ Napoli-Atalanta: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2018 2^ giornata - primo tempo)

Pagelle Napoli Atalanta, Serie A (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Napoli-Atalanta, partita valida per la seconda giornata di Serie A 2017-2018, si è concluso con la formazione di Gasperini avanti per 1 a 0: andiamo a scoprire i voti relativi ai protagonisti di questi primi quarantacinque minuti. Esattamente come la scorsa stagione gli orobici prendono alla perfezione le misure ai partenopei, partita esemplare del reparto difensivo della squadra di Gasperini che concede pochissimi spazi a Insigne (5,5) e compagni, Mertens (5,5) va al tiro solamente una volta e con un sinistro che non impensierisce Berisha (6). Sono quindi gli ospiti a sbloccare la contesa con Cristante (6,5) che sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina salta più in alto di tutti e colpisce di testa il pallone che si deposita in rete. Il Napoli accusa il colpo ma si riorganizza, anche se solamente in parte: poco dopo la mezz'ora Ghoulam (6,5) crossa per Callejon (5,5) con Berisha scavalcato dalla traiettoria del pallone, provvidenziale la copertura di Palomino (6,5) che chiude lo specchio della porta allo spagnolo. Prima dell'intervallo l'Atalanta sfiora il raddoppio con Ilicic (6) che mette alla prova i riflessi di Reina (6), successivamente su una mischia in area piccola Maggio (6) è bravo a ribattere in sequenza le conclusioni ravvicinate degli avversari.

VOTO NAPOLI 5,5 - Proprio come lo scorso campionato, gli uomini di Sarri vedono rosso di fronte all'Atalanta e non riescono a fare la partita che vorrebbero.

MIGLIORE NAPOLI: GHOULAM 6,5 - Il franco-algerino è l'unico che riesce in qualche modo a ricavarsi gli spazi necessari per sfondare sulle corsie esterne.

PEGGIORE NAPOLI: HAMSIK 5 - Niente da fare, lo slovacco è decisamente lontano anni luce dalla migliore condizione.

VOTO ATALANTA 7 - Orobici impeccabili soprattutto in difesa, a Insigne e compagni non viene concesso un centimetro. Gli uomini di Gasperini sono poi bravissimi a capitalizzare le poche occasioni che hanno avuto.

MIGLIORE ATALANTA: MASIELLO 7 - Finora sta facendo tutto alla perfezione, preziosissimo il suo lavoro in fase di contenimento con chiusure e tackle eleganti.

PEGGIORE ATALANTA: HATEBOER 5,5 - L'olandese si deve ancora ambientare al campionato italiano. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.