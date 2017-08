Pagelle/ Milan Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2018 2^ giornata - primo tempo)

Pagelle Milan Cagliari, Serie A (Foto LaPresse)

Dopo una prima frazione iniziata con il piede giusto e conclusa in grande sofferenza, Milan avanti sul Cagliari per 1-0, con gol del solito Cutrone! Andamento a due velocità della sfida di San Siro, con un avvio determinato e "cattivo" dei padroni di casa, subito in gol con il giovane bomber classe 1998 (per lui voto 7): grande giocata di Suso (voto 6,5), assist dalla fascia destra e tocco di Cutrone da due passi, dopo aver eluso la marcatura di Andreolli (voto 5). Un vantaggio che di fatto ha frenato la voglia dei rossoneri, con un Cagliari che invece si è fatto via via più pericoloso in attacco, trovando un palo con Sau (voto 6,5) e almeno due altre grandi occasioni con Farias e Joao Pedro (voto 6 per entrambi), chiusi con difficoltà dalla retroguardia milanista. Da segnalare prima un giallo allo stesso Joao Pedro per simulazione e poi un contatto del brasiliano con Bonucci (voto 6) in area, stavolta molto dubbio, che però non ha attivato il VAR nè è stato punito dall'arbitro. Per la rabbia di Rastelli e della panchina cagliaritana. La sensazione è che la sfida sia apertissima e sarà un secondo tempo divertente al Meazza!

MILAN-CAGLIARI: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO MILAN 6 – Molto bene in avvio con il gol di Cutrone, poi è fortunato nel non capitolare sugli attacchi avversari. E dovrà svegliarsi, nel secondo tempo, se vuole i 3 punti questa sera MIGLIORE MILAN CUTRONE VOTO 7 – Dalla Primavera alla Prima Squadra, senza colpo ferire... Due partite da titolare in campionato e due gol, oltre ai due segnati in Europa League. Poco da aggiungere, visto che stiamo parlando di un classe 1998! PEGGIORE MILAN KESSIE VOTO 5 – Tanto indispensabile e irrefrenabile nelle scorse partite, quanto impreciso e in ritardo stasera. Non a caso il Milan ha sofferto parecchio sulle iniziative dei sardi VOTO CAGLIARI 5,5 – Meritava il pareggio per quanto creato nella seconda parte del primo tempo. Un palo e almeno un paio di nitide palle gol, non concretizzate però dagli uomini di Rastelli MIGLIORE CAGLIARI BARELLA VOTO 7 – Dominante in mezzo al campo assieme a Cigarini, il centrocampo del Milan ha patito tanto la verve del giovane mediano sardo PEGGIORE CAGLIARI ANDREOLLI VOTO 5 – Si fa beffare dal giovane Cutrone, lui che ormai è un veterano della categoria. Marcatura molto "debole"...

© Riproduzione Riservata.