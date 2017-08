Pescara Foggia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pescara Foggia, Serie B (Foto LaPresse)

Pescara Foggia viene diretta dall'arbitro Francesco Paolo Saia: alle ore 17:30 di domenica 27 agosto primo posticipo nella prima giornata di Serie B 2017-2018, ed è subito una grande sfida quella che ci attende all'Adriatico. Infatti entrambe le compagini hanno fatto registrare un buon numero di abbonati, in particolare il Foggia, che ha staccato oltre 8mila tessere. Mentre il Foggia sogna il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A, il Pescara spera di tornare subito nella massima serie dopo una retrocessione netta e amara.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Pescara Foggia sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, che ancora una volta ha l'esclusiva per la diretta tv del campionato di Serie B: nello specifico l'appuntamento è su Sky Sport 1 e Sky Calcio 2, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

QUI PESCARA

I padroni di casa, guidati dall'esperto tecnico boemo Zdenek Zeman, giocheranno con il modulo 4-3-3, che negli anni è diventato lo schieramento identificativo dell'ex allenatore della Roma e della Lazio. Fra i pali ci sarà l'estremo difensore Vincenzo Fiorillo, che giostrerà i movimenti della difesa a quattro composta dal terzino destro Francesco Zampano, dal terzino sinistro Antonio Mazzotta, dal primo difensore centrale Andrea Coda e dal secondo difensore centrale Marco Perrotta. A centrocampo il mediano incaricato della costruzione della manovra sarà Gaston Brugman, che dovrà premiare gli inserimenti degli attaccanti nell'area di rigore avversaria; il compito di recuperare palloni invece spetterà alle due mezzali, Mamadou Coulibaly sul centro-destra e Luca Valzania sul centro-sinistra. A concludere l'undici titolare ci sarà il tridente d'attacco composto dall'ala destra Francesco Nicastro, dall'ala sinistra Leonardo Mancuso e dalla punta centrale Simone Andrea Ganz.

QUI FOGGIA

Il Foggia di mister Giovanni Stroppa non starà certo a guardare, e si presenterà per questa trasferta con un modulo speculare agli avversari. Fra i pali dovrebbe esserci Enrico Guarna, un veterano in Serie B visti i suoi trascorsi a Bari negli anni precedenti. Il quartetto difensivo vedrà agire sulla fascia destra il brasiliano Angelo, sulla fascia sinistra Alessandro Celli, mentre al centro si posizioneranno i due difensori centrali Luca Martinelli e Alan Empereur. A centrocampo, al fianco del costruttore di gioco Antonio Vacca, ci saranno la mezzala destra Matteo Fedele, appena arrivato dal Carpi, e la mezzala sinistra Francesco Deli. I tre attaccanti che avranno il compito di far esultare i tifosi con i loro gol saranno Manuel David Milinkovic a destra, Elio Calderini a sinistra e al centro Fabio Mazzeo, capocannoniere della squadra nella cavalcata verso la Serie B della scorsa stagione.

LA CHIAVE TATTICA

La gara sarà equilibrata sotto tanti aspetti; difatti si troveranno di fronte due squadre che amano giocare il pallone, e cercano sempre di tenere il possesso più a lungo possibile. Giocando in casa il Pescara parte leggermente davanti rispetto alla compagine avversaria, anche se il Foggia ha già dimostrato in diverse occasioni di non subire particolari cali lontano dalle mura amiche. L'uomo decisivo in casa Pescara potrebbe essere il figlio d'arte Ganz, l'ultimo arrivata nel Delfino, capace di colpire da un momento all'altro con i suoi gol. Stesso discorso in casa Foggia per quanto concerne Mazzeo, attaccante già maturo, che dopo anni di gavetta è pronto a prendersi il palcoscenico del campionato cadetto.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Il bookmaker Intralot ha già espresso le proprie convinzioni, dando il Pescara favorito a quota 1.78. Il risultato di pareggio invece permetterebbe di vincer 3.60 volte la posta scommessa. Considerata improbabile la vittoria del Foggia al ritorno in Serie B dopo tanti anni; la quota proposta da Intralot è di 4.60 volte la posta, quindi giocando 10 euro sul successo dei Satanelli se ne possono vincere 46.

