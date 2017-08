Pontedera Alessandria/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pontedera Alessandria, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Pontedera Alessandria, partita diretta dall'arbitro Andrea Giuseppe Zanonato, è valida per la prima giornata del girone A della Serie C 2017-2018 e si gioca domenica 27 agosto alle ore 20:30. L'Alessandria arriva dalla cocente delusione dello scorso anno, quando a lungo prima nel girone si è vista rimontare dalla Cremonese, per poi perdere la finale playoff contro il Parma, rinunciando così definitivamente al sogno promozione. I Grigi ci riprovano quest'anno, dove dovranno battere la concorrenza di diverse squadre pericolose, su tutte il Livorno, giunto terzo nella passata stagione. Anche per il Pontedera si profila una nuova annata dove l'obiettivo primario sarà quello di migliorare il quattordicesimo posto ottenuto lo scorso anno, dove per poco non si è rischiato di rimanere coinvolti nella lotta play out, che ha visto protagoniste Carrarese, Prato, Tuttocuoio e Lupa Roma. Il Pontedera non parte con i favori del pronostico in questa prima partita del girone A di Serie C, consapevole che i Grigi saranno determinati a riscattare fin da subito l'amarezza della finale play off di giugno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Pontedera Alessandria non sarà trasmessa in diretta tv; da qualche anno però il portale Sportube.tv fornisce in esclusiva tutte le partite di campionato e coppa della Serie C in diretta streaming video, e lo farà anche in questa stagione. Per accedere al servizio sarà necessario pagare una quota per sottoscrivere l’abbonamento al sito.

QUI PONTEDERA

Il Pontedera è partito bene quest'estate, vincendo i due incontri di Coppa Italia Lega Pro che lo hanno visto affrontare il Modena e la Pistoiese. Contro i gialloblu è arrivata una larga vittoria casalinga (4-0), mentre sul campo della Pistoiese il Pontedera ha strappato un successo di misura (1-0). Contro il Modena si è messo in luce il neo acquisto Massimiliano Pesenti, che ha realizzato una fantastica tripletta. A completare il poker è stato Luigi Grassi. Pesenti, dopo l'ottimo pre-campionato, si appresta ad essere uno dei punti di riferimento per la squadra. In passato ha giocato anche in Serie B, impressionando favorevolmente gli addetti ai lavori, disputando sette partite con l'Albinoleffe. Lo scorso anno ha fatto le fortune del Pro Piacenza, con cui ha segnato 14 gol in 31 presenze. La seconda vittoria stagionale, sul campo della Pistoiese, è arrivata grazie all'ennesima rete di Grassi, che come Pesenti si rivelerà fondamentale durante tutto il corso della stagione, che potrebbe regalare belle sorprese alla formazione allenata da Ivan Maraia.

QUI ALESSANDRIA

L'Alessandria riparte quest'anno dal tecnico Cristian Stellini. In Coppa Italia, dopo aver faticato nel primo turno contro la Nuova Cosenza, l'Alessandria si è dovuta arrendere alla Salernitana, seppur di misura. Contro la Nuova Cosenza è arrivata sì la vittoria ma soltanto ai tempi supplementari (3-2 il risultato finale). A segno per la formazione allenata da mister Stellini Cazzola, Celjak e Casasola. La sconfitta di Salerno invece è maturata nel secondo tempo. Vantaggio iniziale dei Grigi con il bomber Bocalon, salvo poi subire la rimonta dei padroni di casa, prima con Marconi e infine con Sprocati, quando mancavano 7 minuti al 90'. Bocalon, così come lo scorso anno, sarà tra i giocatori più importanti dell'Alessandria, che in rosa può contare anche su altri calciatori di spessore, come Celjak, Gazzi e Gonzalez, che è rimasto in Lega Pro giurando fedeltà al progetto del club piemontese, nonostante la delusione della passata stagione.

QUOTE E SCOMMESSE: I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Per Pontedera Alessandria l’agenzia di scommesse Snai ha previsto le seguenti quote: per il segno 1 (vittoria Pontedera) siamo a 3,50; per il pareggio (segno X) la quota è di 3,30 mentre per il segno 2 (vittoria Alessandria) la vincita sarà eventualmente di 2,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.