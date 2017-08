Pro Piacenza Giana Erminio / Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, risultato live

Diretta Pro Piacenza Giana Erminio (LaPresse)

Pro Piacenza Giana Erminio, diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro, è la partita in programma oggi domenica 27 agosto alle ore 16.30 presso lo stadio Leonardo Garilli e valida per la giornata del girone A del campionato di Serie C 2017-2018. La sfida di oggi vedrà in campo due formazioni ambiziose che lo scorso anno sono riuscite a lottare per un posto nei play off. La partenza stagionale è stata simile per le due squadre protagoniste nel girone A: la Tim Cup, alla quale entrambe erano qualificate, non ha regalato grandi soddisfazioni agli emiliani, che nel primo turno si sono ritrovati nettamente battuti con il punteggio di quattro a uno dal Vicenza. Anche la formazione di Gorgonzola ha fatto registrare un passo indietro piuttosto evidente, l'uno a tre casalingo contro l'Albinoleffe. Non era certo la Coppa Italia 'dei grandi' l'obiettivo primario dei due club, che dovranno però valutare di riservarsi ben altra partenza in un campionato che si prospetta difficile e competitivo.

L’ANNO SCORSO

L'esordio in Serie C potrà comunque vedere le due società partire con ottimismo, considerando che rispetto a tante squadre che hanno avuto difficoltà nell'iscrizione, Pro Piacenza e Giana Erminio vantano una solidità invidiabile. Sono i risultati sportivi però quelli che fanno la differenza, con i piacentini che nella scorsa stagione a causa del ko all'ultima giornata in casa del Siena, sono stati costretti a cedere il passo rinunciando alla partecipazione ai play off. Il Giana Erminio ha chiuso invece con un brillante quinto posto la regular season, miglior piazzamento di sempre del sodalizio di Gorgonzola, ed ora ci sarà la possibilità di lavorare per migliorare ancora.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Garilli di Piacenza scenderanno in campo queste probabili formazioni. Pro Piacenza in campo con Gori in porta, Messina e Abbate sulle corsie laterali di destra e di sinistra in difesa, mentre Ricci e Bazzoffia giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo spazio a Belotti, La Vigna e Alessandro, mentre nel tridente offensivo ci sarà spazio per Mastroianni, Barba e Aspas. Il Giana Erminio schiererà una difesa a tre con Bonalumi, Rocchi e Montesano davanti all'estremo difensore Sanchez. Iovine sarà l'esterno di fascia destra e Greselin giocherà come laterale mancino, mentre per vie centrali sulla mediana si muoveranno Pinto e Pinardi. In attacco, Foglio avrà compiti da trequartista alle spalle di Bruno e di Bardelloni, titolari nel tandem offensivo.

I MODULI A CONFRONTO

Andiamo ora a mettere a confronto i moduli dei due tecnici per questa prima sfida nella terza serie: 4-3-3 per la Pro Piacenza di Pea, mentre il Giana Erminio di Albé opporrà un 3-4-1-2 molto articolato. Le due squadre sanno di poter provare a recitare un ruolo da protagoniste nel prossimo torneo, ma servirà continuità e soprattutto non bisognerà alzare troppo l'asticella delle aspettative. La Pro Piacenza ha dimostrato di poter essere una realtà solida e indipendente rispetto a quella storica del Piacenza Calcio, che ha rappresentato anni gloriosi con la Serie A per la città. Ancor più tranquilla è la situazione a Gorgonzola, dove restare tra i professionisti rimane l'obiettivo fondamentale.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il pronostico del match tra Pro Piacenza e Giana erminio va detto che la snai concede proprio alla formazione di casa il favore sulla carta: nell’1x2 infatti il successo dei rossoneri è sto dato a 2.40, contro il 2.85 fissato per i biancazzurri. Va poi ricordato che il pareggio ha ricevuto la valutazione di 3.20.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che anche quest’anno è stato il portale Sportube ad acquisire i diritti per la terza serie italiana: la sfida tra Pro Piacenza e Giana Erminio quindi non sarà visibile in diretta tv, ma solo in diretta streaming video al sito indicato a cui ero sarà necessario iscriversi per accedere al servizio.

