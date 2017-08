Probabili formazioni/ Milan Cagliari: quote, le ultime novità live (Serie A 2017-2018)

Probabili formazioni Milan Cagliari, Serie A (Foto LaPresse)

Milan Cagliari è una delle partite valide per la seconda giornata della Serie A 2017-2018: squadre in campo alle ore 20:45 di domenica 27 agosto. Risultati opposti quelli che le due squadre hanno centrato all’esordio: i rossoneri sono andati a vincere 3-0 sul campo del Crotone, gli isolani con lo stesso punteggio hanno perso in casa della Juventus. Voglia di riscatto dunque per la squadra di Massimo Rastelli che, a causa dei lavori sul nuovo stadio, ha chiesto e ottenuto di poter giocare le prime partite del campionato fuori casa. Andiamo allora a dare uno sguardo alle potenziali scelte dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Cagliari.

PRONOSTICO E QUOTE: LE SCOMMESSE

Per Milan Cagliari, seconda giornata del campionato di Serie A 2017-2018, l’agenzia di scommesse Snai ha previsto quanto segue: il segno 1 (vittoria Milan) vale 1,20; il segno X (pareggio) ha una quota di 6,50 mentre il segno 2 (vittoria Cagliari) vi farebbe guadagnare 15,00 volte la cifra messa sul piatto per la giocata.

FORMAZIONI MILAN: I DUBBI DI MONTELLA

Il principale dubbio per Vincenzo Montella riguarda la difesa a tre: è questo il progetto del tecnico, e questa sera potrebbe adottarlo qualora Alessio Romagnoli desse risposte incoraggianti in tal senso. Spazio allora a Musacchio e al giovane romano a supporto di Bonucci che di questo reparto, a protezione di Gigio Donnarumma, sarà il leader; avanzeranno a centrocampo Ricardo Rodriguez e Andrea Conti, con l’ex dell’Atalanta che torna a giocare nel ruolo con cui è diventato grande. A centrocampo tecnicamente non dovrebbe cambiare nulla: resta vivo il ballottaggio tra Montolivo e Locatelli per la maglia di playmaker, sulle mezzali invece le gerarchie ci dicono che Kessie e Calhanoglu sono i prescelti da Montella non solo per oggi ma, guardando più in là, almeno per la prima parte della stagione. Con il 3-5-2 ovviamente dovrebbe rimanere fuori un attaccante: il principale indiziato è Borini, perchè Suso è intoccabile André Silva rappresenta la prima punta di cui non si può fare a meno. A Milanello è arrivato anche Kalinic: il croato comunque dovrebbe partire dalla panchina e avere un avvio graduale (già oggi potrebbe comunque avere spazio nel secondo tempo).

FORMAZIONI CAGLIARI: LE SCELTE DI RASTELLI

Con la rosa al completo, e registrato l’addio di Borriello, Massimo Rastelli deve operare delle scelte: in attacco possibile conferma per Farias, ma questa volta al fianco del brasiliano (che deve riscattare il rigore sbagliato a Torino) dovrebbe esserci Marco Sau, lasciato in panchina contro la Juventus. Modifica anche sulla trequarti: Rastelli si era affidato a Faragò cambiando sostanzialmente modulo, questa volta dovrebbe tornare titolare Joao Pedro. In mediana invece il tecnico del Cagliari non dovrebbe cambiare le cose: Cigarini ha giocato bene sabato scorso e sarà riproposto come regista arretrato, sulla destra ci sarà Barella mentre dall’altra parte agirà Ionita, con Dessena che rimane in panchina pronto a sfruttare la sua eventuale occasione. In difesa saranno ancora Pisacane e Andreolli a guidare il reparto; sulle fasce laterali Miangue spinge per avere una maglia, ma a sinistra dovrebbe giocare ancora una volta Marco Capuano con Padoin che sarà il terzino destro, arma tattica visto che come posizione naturale è un centrocampista. In porta ci sarà ancora Cragno: il giovane, rientrato dal prestito con il Benevento, ha vinto il ballottaggio di inizio stagione ma pian piano le cose potrebbero cambiare.

IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): 99 G. Donnarumma; 22 Musacchio, 19 Bonucci, 13 A. Romagnoli; 12 A. Conti, 79 Kessie, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 68 Ri. Rodriguez; 8 Suso, 9 André Silva

A disposizione: 30 Storari, 90 An. Donnarumma, 20 Abate, 29 Paletta, 17 C. Zapata, 31 Antonelli, 2 Calabria, 4 José Mauri, 73 Locatelli, 63 Cutrone, 7 Kalinic, 11 Borini

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Lucas Biglia, Bonaventura

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 20 Padoin, 19 Pisacane, 3 Andreolli, 24 M. Capuano; 18 Barella, 8 Cigarini, 21 Ionita; 10 Joao Pedro; 17 Farias, 25 Sau

A disposizione: 26 Crosta, 29 Daga, 23 Ceppitelli, 13 Romagna, 12 Miangue, 4 Dessena, 16 Faragò, 7 Cossu, 9 Giannetti, 90 Duje Cop

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: -

